L'International School of Como entra a far parte di “The good schools guide” 2025

International School of Como di Fino Mornasco, scuola privata internazionale da oltre 20 anni presente sul territorio, è stata recensita nella nuova edizione 2025 di The Good Schools Guide. Questa celebre pubblicazione è da trent’anni la guida scolastica numero uno del Regno Unito che fornisce recensioni imparziali e sincere sulle scuole oltre ad articoli approfonditi su temi legati all'istruzione.

Le scuole selezionate

Le scuole sono selezionate per la guida solo in base al merito. Da quelle di fama internazionale ai tesori locali, ogni singola scuola viene visitata dallo staff della guida che intervista i direttori, parla con gli alunni e i genitori, analizza i risultati accademici. Nella recensione si elogia l’ambiente inclusivo e l’atmosfera colma di fiducia e passione per l’apprendimento: “Gli studenti ci dicono: “Quando entri in classe, gli insegnanti ti salutano!”, “Mi sento apprezzato da tutti i miei insegnanti e sento che si preoccupano davvero di come sto quel giorno”. Vedono la scuola come uno spazio sicuro, attento e felice, di cui sono grati. I problemi vengono affrontati con discrezione quando necessario. Gli errori sono ammessi: “Perdoniamo, dimentichiamo e andiamo avanti”. Anche gli studenti lo fanno. La scuola presta attenzione alla diversità: “Non importa da quale Paese o lingua proveniate, la scuola vi accoglierà sempre”. Parole di grande apprezzamento anche per la Excutive Principal Philipa Smithson, che guida la scuola da agosto 2024 con piglio energico e frizzante: “è una dinamo umana che trae forza dal suo background educativo tradizionale britannico, dall'efficienza germanica e da una grande dose di fascino gaelico (è metà tedesca e metà scozzese). In un tempo straordinariamente breve, ha travolto la scuola e la sua comunità... in senso positivo. I genitori le danno il massimo dei voti e gli studenti amano il fatto che sia rilassata e alla mano”.

I criteri utilizzati

In particolare, tra i vari criteri che hanno contribuito a premiare la scuola di Como, il soddisfacente punteggio medio ottenuto dai suoi diplomati negli ultimi 4 anni, che si è attestato sui 34 punti contro la media nazionale di 31. La Guida evidenzia la ricca proposta di attività extracurricolari “Le attività extracurriculari hanno il turbo. È una delle poche scuole della zona che offre un programma completo di attività, escursioni e viaggi”, oltre ai Club del doposcuola che “si concentrano sulle competenze trasversali, sul pensiero creativo, sul parlare in pubblico e sulle presentazioni. Come ha detto un genitore, “il contenuto non è più il re”, e lo sviluppo di queste competenze del XXI secolo (sia in classe che nelle attività extracurriculari) è una grande attrattiva”.

Il legame tra studenti e insegnanti

The Good Schools Guide elogia anche il legame solido che emerge tra studenti e insegnanti: “Le classi piccole (“intime”) creano forti relazioni tra insegnante e studente. La comunità degli insegnanti e il cameratismo sono notevolmente forti quando si gira per il campus, sia in classe che in aula”, si legge nella recensione. I genitori intervistati hanno confermato di apprezzare di questa scuola sia la capacità di stimolare nei ragazzi la fiducia in sé stessi fin da piccoli, sia la solidità del programma IB sentito come un modello educativo realmente “allineato al mondo del lavoro”.

L'Executive Principal dell’istituto

Philipa Smithson, Executive Principal dell’istituto, commenta così: “Essere inseriti nella Good Schools Guide è una grande soddisfazione per la nostra scuola e soprattutto un importante riconoscimento verso l’impegno profondo che tutto lo staff infonde quotidianamente nello sviluppare i punti di forza dei nostri studenti. Promuovere i loro progressi accademici, sociali ed emotivi è una missione educativa che ci contraddistingue come scuola IB e che ha come obiettivo quello di guidare i ragazzi verso l'università e la carriera dei loro sogni, aiutandoli a scoprire nuovi interessi e talenti ed elevando il loro potenziale a livello globale”.

La struttura della scuola

International School of Como, la cui sede è un moderno campus a pochi chilometri dal centro di Como, accoglie i bambini a partire dai 2 anni e mezzo fino ai 18 anni e li accompagna attraverso un percorso scolastico completo fino al conseguimento dell’International Baccalaureate, prestigioso diploma internazionale equipollente a quello di maturità e che garantisce una preparazione di altissimo livello aprendo le porte delle più prestigiose università del mondo. La scuola fa anche parte di Inspired Education, gruppo globale leader nel settore dell’educazione privata che attualmente è presente in 6 Continenti con 118 istituti frequentati da circa 95 mila studenti. Per informazioni: www.iscomo.com