Lions Club Cantù Mariano: concerto gospel per beneficenza

Nella serata di giovedì, 12 dicembre, al teatro San Teodoro di Cantù, è andato in scena il concerto gospel organizzato dal Lions Club Cantù Mariano Comense.

L'evento benefico

La finalità dell'evento organizzato dal club di servizio è stata benefica. I fondi raccolti verranno infatti donati, una parte al Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus. L'altra parte è invece stata consegnata all'associazione Abilitiamo Onlus, che ha realizzato Cascina Cristina, il contesto abitativo innovativo per giovani adulti con autismo che è diventata la loro “casa” e nella quale possono vivere, in base alle proprie potenzialità/abilità, la migliore qualità di vita possibile.

La consegna della Melvin Jones

Nella stessa serata è stata consegnata al presidente di Abilitiamo Onlus, Annalisa Martinelli, anche la Melvin Jones, il più importante riconoscimento lionistico. Alla serata hanno partecipato il vicesindaco di Cantù Valeriano Maspero, l'assessore alla Cultura Isabella Girgi e il collega ai Lavori pubblici Maurizio Cattaneo. Come cariche lionistiche erano presenti Giovanni Fossati, Gabriele Necchi e Giuseppe Agostinelli.