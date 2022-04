solidarietà

La cerimonia sarà il 30 aprile

Lions Club Erba dona 100 piantine e sostiene l'acquisto di arnie: ad Albavilla un evento nel segno della pace. Appuntamento al 30 aprile al Crotto Italia, recentemente acquisito dal Comune, per l'installazione delle arnie e la messa a dimora delle piante.

Lions Club Erba dona 100 piantine e sostiene l'acquisto di arnie per il Crotto Alpini di Albavilla

«La rinascita, insieme per la pace»: un momento di collettività nel segno della pace e della tutela ambientale è in programma per sabato 30 aprile alle 10 al «Crotto Italia», il Crotto degli Alpini recentemente acquistato dal Comune. Saranno messe a dimora le piante donate dal Lions Club di Erba e saranno installate e inaugurate le arnie acquistate grazie al contributo della stessa associazione e dell’Istituto San Vincenzo.

«L'evento è nato da un contatto e una idea condivisa con i Lions di Erba e il loro presidente Arturo Avanzi - sottolinea Roberto Ballabio, vicesindaco e docente alla San Vincenzo - Con l’associazione e tramite il Comune e l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e sviluppo rurale San Vincenzo abbiamo ricevuto in dono dall'Ersaf 100 piantine di flora autoctona: saranno posizionate nel compendio del Crotto per favorire la biodiversità locale e in supporto allo sviluppo del "progetto Api" attraverso la messa a dimora di specie mellifere. L’obbiettivo primario è stato di valorizzare il contesto ambientale con il coinvolgimento delle scuole e dei giovani, che attraverso l'esempio degli Alpini e il valore della natura possono sperimentare esperienze di crescita a forte valore e valenza sociale».

Una bellissima collaborazione che ha permesso da parte dei Lions la donazione di 100 piantine che saranno messe a dimora. Successivamente saranno posizionate le arnie per la salvaguardia delle api. Il tutto in una giornata all’insegna della condivisione e della pace i cui attori saranno i bambini italiani con i bambini ucraini e le loro famiglie.

Saranno presenti anche la Protezione civile intercomunale Albavilla-Alserio, il Corpo musicale Santa Cecilia che suonerà gli inni italiano e ucraino e Brianza Sicura.