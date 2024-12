Lions e Rotary insieme a Cantù lanciano il Pasto Sospeso 2.0

Pasto sospeso 2.0: il gusto della solidarietà si innova per raggiungere nuovi traguardi sul territorio.

L'iniziativa

Nel gennaio 2019, a Cantù, è nato il Pasto Sospeso, un’iniziativa benefica destinata a sostenere l’associazione Incontri – Mensa di Solidarietà. L’idea, frutto della collaborazione tra il Lions Club Cantù Mariano e il Rotary Club Cantù, aveva un obiettivo chiaro: donare pasti a chi è in difficoltà economica attraverso un semplice gesto di solidarietà. Il progetto si rivolgeva ai ristoranti locali e ai loro clienti, invitandoli a donare 5 euro, ossia il costo medio di un pasto offerto dalla Mensa di Solidarietà. Grazie a dei segnalibri posizionati sui tavoli, i clienti potevano informarsi sull’iniziativa e aderire con una donazione diretta alla cassa. Il successo è stato immediato: oltre 2.000 pasti donati in poco più di un anno, grazie alla sensibilità di una ventina di ristoranti e dei loro avventori.

La pandemia

Purtroppo, la pandemia di Covid-19 ha interrotto questa crescita, limitando la presenza dei clienti nei locali e rendendo inefficace l’uso dei segnalibri. Era necessario un cambiamento. Ecco dunque l’evoluzione: dal cartaceo al digitale. Oggi, con Pasto Sospeso 2.0, l’iniziativa si rinnova e si adatta ai tempi moderni. Al posto dei segnalibri, i promotori hanno scelto di introdurre un sistema più innovativo e immediato. In primo luogo con il QR Code posizionato al centro del tavolo: grazie alla sua semplicità d’uso, il QR Code permetterà in primo luogo ai clienti di accedere rapidamente a tutte le informazioni sull’iniziativa. In secondo luogo gli stessi potranno donare in maniera digitale, sicura e diretta all’associazione beneficiaria.

La sperimentazione

«Questa transizione rappresenta un passo importante non solo per adeguarsi ai cambianti del post-Covid - hanno fatto sapere gli organizzatori - Ma anche per coinvolgere un pubblico più ampio in modo pratico ed efficace».

La sperimentazione di Pasto Sospeso 2.0 inizierà nei prossimi mesi presso il ristorante Al Capolinea, in via Como a Cantù. Qui, la sensibilità e l’impegno dei titolari – Antonio, Marinella, i figli Davide e Luca, insieme a tutto lo staff – hanno già reso il locale un punto di riferimento per il progetto originale, con il più alto numero di donazioni raccolte.

«Convinti del valore del cambiamento - hanno proseguito gli organizzatori dell’iniziativa - i gestori de Al Capolinea guideranno questa nuova fase, dimostrando che tradizione e innovazione possono convivere per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi».

L’iniziativa promossa da Lions e Rotary guarda dunque al futuro.