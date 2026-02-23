Lipomo e Montorfano si uniscono: don Alessandro Casartelli guiderà la nuova Comunità pastorale

Lipomo e Montorfano si uniscono in Comunità pastorale: don Alessandro Casartelli (nella foto) guiderà le due parrocchie.

L’annuncio della Diocesi di Como è di ieri, domenica 22 febbraio. Dalla prossima primavera, don Alessandro Casartelli, già parroco di Montorfano, assumerà anche la guida della parrocchia di Lipomo diventando responsabile della nuova Comunità pastorale.

Lo scorso 27 settembre, infatti, don Alfonso Rossi, parroco di Lipomo, al compimento dei 75 anni, ha presentato al vescovo Oscar Cantoni la rinuncia all’ufficio di parroco. A seguito della stessa domanda, accolta lo scorso 3 novembre, il vescovo ha chiesto a don Alfonso di restare alla guida della parrocchia di Lipomo ancora per qualche mese e fino a nuove indicazioni.

E’ stata annunciata ieri, prima domenica di Quaresima, dal vescovo la costituzione della comunità pastorale costituita dalle parrocchie di Lipomo e Montorfano, che sarà guidata da don Alessandro.

“A don Alfonso va il ringraziamento del vescovo e della Diocesi per lo zelo e la dedizione con la quale ha guidato, per più di 10 anni, la

parrocchia di Lipomo, rendendo presente, in essa, il «Cristo pastore» che ama tutti e va incontro a tutti. La gratitudine si estende altresì a tutti coloro che, in questi anni, hanno collaborato strettamente con lui, condividendone le gioie e le fatiche”, le parole di Monsignor Ivan Salvadori, vicario generale della Diocesi di Como.

Don Alfonso farà ritorno in Valmalenco, dove vivrà a Lanzada Centro, e tornerà dunque a fare servizio nella sua valle di origine.

“Preghiamo il Signore Gesù, pastore dei pastori, perché non faccia mai mancare, nella sua Chiesa, pastori secondo il suo cuore e perché – custodendo la comunione tra di noi – possiamo dare al mondo una limpida testimonianza di amore e di pace”.