Lipomo, serve un nuovo bus per Amicinsieme: al via la raccolta fondi dell'associazione

L'associazione Amicinsieme ha bisogno di un nuovo pulmino: al via la raccolta fondi per acquistarlo.

Il sodalizio, nelle scorse settimane, la campagna di raccolta «Vengo anche io? Si tu si!». «Abbiamo bisogno di un nuovo mezzo che rispetti le nuove norme antinquinamento – spiega il presidente di Amicinsieme Augusto Lucati– quello ora in dotazione ha più di vent’anni e non può trasportare più di una carrozzina per volta. Il pulmino è necessario per il trasporto dei nostri utenti, persone che hanno disabilità fisiche e psichiche e che hanno bisogno di essere trasportate adeguatamente».

Il sodalizio è da sempre impegnato nel sociale

Dopo il periodo pandemico, sono state intraprese nuove attività che vanno dal teatro all’arteterapia. Gli utenti, guidati da un’arteterapeuta, hanno realizzato opere pittoriche e ceramiche, oltre ad aver abbellito lo spazio urbano limitrofo alla sede con la creazione di due murales.

Oggi ad aver bisogno di supporto è proprio l’associazione che prova a sollecitare la comunità sul tema del dono.

«L’associazione è dotata di tre automezzi molto datati che servono al trasporto delle persone con disabilità seguite dai volontari – prosegue Lucati – Uno di questi mezzi è dotato di pedana manuale che consente il trasporto di una sola carrozzina per volta Le sopravvenute necessità di aumentare la capienza per le carrozzine si scontra con un problema legato alla modifica del mezzo, molto obsoleto. La necessità sarebbe quella di acquistare un pulmino nuovo con possibilità di carico di più di una carrozzina. Da qui, il bisogno di lanciare la campagna di raccolta fondi ”Vengo anch’io? Sì tu sì!” perché nessuno debba rimanere a piedi: un progetto di mobilità sostenibile oltre le barriere che abbia i requisiti di sicurezza. Con il vostro aiuto ci possiamo riuscire!»

Ogni donazione, anche se piccola, è fondamentale. Chi vuole fare una donazione può inviare una mail a amicinsiemeonlus@libero.it oppure chiamare il 328.6764738.

Oppure per donare è possibile effettuare un bonifico all’iban intestato ad Amicinsieme, IT23P0832950860000000211350. Per maggiori informazioni visitare il sito www.amicinsiemelipomo.it o i canali social dell’associazione.