L’Iran, oggi: un incontro in auditorium per saperne di più

Iran al centro dell’attenzione dell’Università degli adulti di Olgiate Comasco.

L’incontro in auditorium

Approfondimento sull’attualità: giovedì 30 aprile, alle 18 al centro congressi Medioevo, in via Lucini, “L’Iran, oggi”. Opportunità per saperne di più, insieme ad alcuni relatori che interverranno per l’occasione.

I relatori

E’ previsto l’intervento di Federico Prelati, operatore umanitario di Nrc (The Norwegian Refugee Council), Kamran Afshar Naderi, cittadino iraniano, architetto, e un collegamento con Bruxelles con un advocacy specialist di Nrc. Ingresso libero: l’incontro è aperto a tutti.

L’impegno dell’Università degli adulti

Il nuovo appuntamento di approfondimento dell’attualità è frutto dell’impegno dell’Università degli adulti. Sempre attenta alla realtà di Paesi oppressi da conflitti, come l’Ucraina, Gaza e il Libano, l’Università presieduta da Maria Rita Livio è anche attiva a sostegno delle missioni umanitarie di Frontiere di Pace, gruppo di volontari che ha base a Villa Guardia, in particolare nella parrocchia di Maccio.