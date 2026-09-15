“L’Isola che c’è” coinvolge centinaia di espositori e volontari

A Villa Guardia nel week-end tornerà il grande appuntamento con “L’Isola che c’è”, la fiera delle economie solidali.

“L’Isola che c’è”

La 22esima edizione della fiera “L’Isola che c’è” invita nel parco comunale di Villa Guardia: sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 9 alle 23. La maggior parte degli stand – più di 100 espositori – sarà aperta fino alle 19, una parte dell’esposizione proseguirà fino alle 23. L’invito ai visitatori è quello di muoversi, quando possibile, con i mezzi pubblici, in bicicletta, a piedi. Fruibile un servizio di navette gratuite di collegamento tra il parco e i parcheggi segnalati e (a chiamata) con la stazione ferroviaria Grandate-Breccia. Fino alle 19 il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro. Dalle 19 alla chiusura ingresso gratuito. Bambini e ragazzi fino ai 14 anni e persone con disabilità potranno accedere sempre gratuitamente. Il biglietto d’ingresso, valido per entrambi i giorni della fiera, consente di partecipare a laboratori, spettacoli, conferenze, concerti e a tutte le attività previste dal programma ufficiale. Il biglietto di ingresso contribuisce alla copertura delle spese organizzative, delle attività, della logistica e del lavoro delle tante persone che rendono possibile lo svolgimento della manifestazione. Il 10% dell’incasso viene destinato al Fondo di Solidarietà del Comune e delle parrocchie di Villa Guardia.

Una fiera ormai storica

La fiera è organizzata da cooperativa sociale Ecofficine, L’Isola che c’è – Rete Comasca di Economia Solidale, Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria e Luminanda. Un evento di portata notevole, capace di sciorinare un ampio programma di attività, intrattenimenti, dibattiti e iniziative. “L’Isola che c’è” dal 2004 racconta la sostenibilità e la solidarietà, promuovendo stili di produzione, di consumo e di relazione più consapevoli.

L’importanza dei volontari

Già più di 300 i volontari pronti a darsi da fare. Martino Villani, direttore Csv Insubria, tra le realtà organizzatrici della fiera: “Un’occasione per mettere in rete persone di età e provenienza diversa, attraverso un’esperienza concreta di partecipazione come il volontariato. Nella possibilità di condividere tempo, competenze ed energie possono nascere nuovi legami tra generazioni diverse. Anche questo, per noi, significa vivere in connessione: creare occasioni in cui persone diverse possano contribuire insieme al bene comune”. Ai volontari saranno garantiti la maglietta della fiera, i buoni pasto ma soprattutto la possibilità di vivere un’esperienza formativa.

Per candidarsi e partecipare alla fiera delle economie solidali come volontario o volontaria è necessario compilare il form sul sito https://www.fieralisolachece.org, andando alla pagina volontari. Per informazioni: volontarifiera@csvlombardia.it, 031-301800.