Si svolgerà sabato 17 e domenica 18 settembre 2022 la fiera "L'isola che c'è" presso il parco comunale di Villaguardia. Una manifestazione che punta a mettere in relazione esperienze di economia sostenibile e di volontariato con il territorio attraverso una rete virtuosa, costruita in oltre dieci anni di attività dall’insieme dei soggetti che costituiscono la solidarietà comasca.

"L'isola che c'è": ecco il programma degli incontri

Ecco l'elenco degli incontri che si svolgeranno in questa ricca due giorni:

SABATO 17 SETTEMBRE

Spazio convegni:

• Ore 11.00-13.00: Sinergie per il pianeta - Costruire dal basso la transizione ecologica;

Con: Fulvio Fagiani (Coordinatore della Rete per il Clima del Verbano, Direttore della testata online UTOPIA21), Gianfranco Malagola e Alessandro Perego (Tavolo per il clima di Luino), Franco Ferrario (Adjunct Professor MIP e Coordinamento Terra Mater, Festival per il futuro del pianeta).

Tendone Casa dei popoli:

• Ore 15.30-17.30: Invece delle banche armate;

Con: Marco Colonna (Banca Etica), Marina Consonno (Acli), Abramo Francescato (Arci, No Banche armate), Roberto Caspani (Coordinamento comasco per la Pace).

Sala consiliare:

• Ore 15.30-17.00: Orario sostenibile: verso la riduzione della settimana lavorativa;

Cgil, Cisl e Uil dialogano con Giorgio Maran, autore di "Quattro giorni: manifesto per la riduzione della settimana lavorativa".

• Ore 17.30-19.30: Presentazione del progetto “Facilit-Azioni, Comunità collaborative e solidali”;

Progetto di Auser Como, Acli Como, Circolo Acli Punto Famiglia Aclicolf, Arci Ecoinformazioni, Auser Basso Lario e Lila Como, sostenuto da un'ampia rete di soggetti del territorio.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Spazio convegni:

• Ore 10.30-12.30: Pace, energia e risposte partecipate: le comunità energetiche;

Con: Gianluca Ruggieri (ènostra), Federico Foltran (Equa srl) e Dino De Simone (Consigliere Comune di Varese con delega all’energia e al clima). Modera: Francesco Tampellini (L’isola che c’è)

Organizzato all’interno del progetto “Promozione delle Comunità Energetiche nel territorio” con il contributo di CO-Energia.

• Ore 14.00-16.00: Nuove economie per un territorio sostenibile: LakeComoGreen;

Con: Barbara Megetto (Legambiente Lombardia), Marco Fumagalli (PIC un tesoro di territorio), Antonella Tagliabue (Progetto SMART, Camera di Commercio Como-Lecco), Paola Iotti (Proteus), Dario Galetti (Mondovisione), Micol Dell’Oro e Marzia Loria (Ecofficine).

Tendone Casa dei popoli:

• Ore 16.30-18.30: Invece della guerra, riconversione e diritti;

Con: Giulia Galera (Fondazione Alexander Langer), Elio Pagani (Centro di documentazione Abbasso la guerra), Matteo Mandressi (Cgil), Elisa Di Marco (Cisl), Giuseppe Incorvaia (Uil), un referente di Como Senza Frontiere, Don Giusto della Valle (Parrocchia di Rebbio, da confermare). Coordina: Arci.

In apertura: presentazione del progetto umanitario di sostegno all’Ucraina avviato nella primavera 2022 dal Comune di Villa Guardia.

Con: Gianbattista Mosa e Nicola Gini (referenti di progetto)

Gli incontri saranno trasmessi in streaming sul Blog News Km0 e su Pagina Facebook Ecoinformazioni.