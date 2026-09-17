“L’Isola che c’è” mette in campo anche il Punto Caldo

La 22esima edizione della fiera “L’Isola che c’è” è pronta a immergersi nel suggestivo parco comunale di Villa Guardia.

“L’Isola che c’è”

Sabato 19 e domenica 20 settembre, dalle 9 alle 23, gli stand di un centinaio di espositori, laboratori, incontri, cibo e tante sorprese da scoprire nell’evento organizzato dalla rete provinciale dell’economia solidale.

Gli orari e come raggiungere la fiera

La maggior parte degli stand sarà aperta fino alle 19, una parte proseguirà fino alle 23. L’invito ai visitatori è quello di muoversi, quando possibile, con i mezzi pubblici, in bicicletta e a piedi. Fruibile un servizio di navette gratuite di collegamento tra il parco e i parcheggi segnalati e (a chiamata) con la stazione ferroviaria Grandate-Breccia. Fino alle 19 il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro. Dalle 19 alla chiusura ingresso gratuito. Bimbi e ragazzi fino ai 14 anni e persone con disabilità potranno accedere gratuitamente. Il biglietto d’ingresso, valido per entrambi i giorni della fiera, consente di partecipare a laboratori, spettacoli, conferenze, concerti e a tutte le attività. Il 10% dell’incasso è destinato al Fondo di Solidarietà del Comune e delle parrocchie di Villa Guardia.

Il Punto Caldo

Previsto anche il Punto Caldo. Si tratta di uno spazio di attivazione a cura delle associazioni giovanili Essere Lucrezia, Gruppo Studio l’Attrezzeria, Origami, Supporto Attivo, Teatro dei Sussurri, WeRoof, con la collaborazione di Luminanda. Francesco Restelli, portavoce: “Alla fiera il Punto Caldo diventa uno spazio in cui le diverse realtà che lo animano si incontrano, condividono idee e progettualità, generano nuove possibilità di collaborazione”.