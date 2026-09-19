“L’Isola che c’è”: un modo diverso di pensare, agire, produrre e consumare

La ventiduesima edizione della fiera “L’Isola che c’è” è in corso nel parco comunale di Villa Guardia.
“L’Isola che c’è”
La fiera dell’economia solidale ha aperto l’ampio programma nella mattinata di oggi, sabato 19 settembre. Più di cento espositori, associazioni, incontri, dibattiti, arte e prodotti da scoprire.
Focus sui giovani
Il primo incontro della giornata, al Punto Caldo, ha radunato attorno al tema “Costruire il possibile. Giovani tra lavoro, tempo e ricerca di una vita buona”, insieme alle organizzazioni sindacali.
La rete dell’economia solidale
Per tutta la giornata di oggi, anche in serata, e domenica 20 settembre fino alle 23, un ricco programma predisposto dalla rete provinciale dell’economia solidale. Tante proposte, con spazio anche alla musica.