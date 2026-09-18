“L’Isola che c’è”, un programma ricchissimo di incontri, musica, prodotti da scoprire e arte

A Villa Guardia il grande appuntamento con “L’Isola che c’è” nel parco comunale (ingressi in via Tevere, via Varesina e via Sant’Elia: sabato 19 e domenica 20 settembre la fiera dell’economia solidale.

“L’Isola che c’è”

A partire da sabato il tema “Vivere in connessione” sarà al centro di incontri e dibattiti. Alle 14 un talk sulle diverse forme della connessione: con le persone e le comunità, con la natura e i territori, ma anche con e attraverso la tecnologia. A confrontarsi: Giacomo Bocale, avvocato e attivista di Nina Watch, collettivo nato a Milano per promuovere una riflessione critica sul rapporto tra intelligenza artificiale, tecnologia, società; Daniel Tarozzi, founder di “L’Italia che cambia”; Matteo Spini, docente all’Università di Milano-Bicocca, che si occupa di ecologia, giustizia climatica e movimenti sociali. Con loro Stefania Balzarotti ed Elena Cadelli, ecotuner e green coach. Modera Martina Radicchio, giornalista. Alle 17 Bruno Arpaia presenterà il libro “Il mondo senza inverno” (Guanda, 2026), intervistato da Rachele Marchegiani, scrittrice e ghostwriter. Domenica 20 settembre, alle 11, incontro organizzato insieme ad Altreconomia, “Internet mon Amour. Dialogo su educazione e alfabetizzazione digitale”. Dalle 14 il rapporto tra persone e tecnologia sarà al centro dell’incontro “Sentirsi. Un’antropologia dello smartphone”: Gabriele Balbi, co-autore del saggio omonimo insieme a Massimo Cerulo, dialogherà con Stefano Naro, presidente dell’associazione Origami.

La musica

Il tema della connessione proseguirà con la musica. Sabato 19 settembre, dalle 20 alle 23, il palco ospiterà TvDust, K^B°B° Orchestra e Roberto Casti. Domenica 20 settembre, dalle 20 alle 23, palco aperto al cantautorato, con Naeev, Canta fino a dieci e Fitza. La sera l’area ristoro resterà attiva, insieme a un mercatino. Per informazioni: www.fieralisolachece.org.

Gli stand

Sono più di 100 gli espositori che caratterizzeranno la fiera con i loro prodotti. Davvero di tutto e di più da scoprire nell’ambitod ella fiera dell’economia solidale. Ampia proposta di cibo e servizio ristoro con proposte vegane.