“L’Isola che c’è”, una comunità che dimostra un’alternativa possibile

“L’Isola che c’è”, la fiera dell’economia solidale in scena sabato 19 e domenica 20 settembre a Villa Guardia , si è confermata un generatore di opportunità e di sensibilizzazione.

Un programma eccellente

Il ricchissimo programma è stato rispettato. Nei talk hanno avuto rilievo ospiti di caratura nazionale come Daniel Tarozzi di Italia che cambia, Bruno Arpaia, autore Guanda, e altri.

Orizzonti larghi

A livello di espositori (un centinaio), la fiera ha dimostrato attrattività nei confronti di progetti che vanno ben oltre la Lombardia. Gli espositori per “L’ isola che c’è” sono veri e propri partner che portano non solo prodotti e servizi, ma prima di tutto idee, valori, storie e progetti. Sempre grande attenzione alle famiglie con bambini, grazie alle attività organizzate per tutte le età, a partire dai neonati.

Il valore dell’evento

In generale, la fiera ha confermato la capacità di generare una comunità che si ritrova, anno dopo anno, mossa dagli stessi valori, interessi e con l’obiettivo di testimoniare concretamente che un’alternativa è possibile.