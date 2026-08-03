L’Isola che c’è valorizza un nuovo modo di vivere il welfare

A Villa Guardia la fiera L’Isola c’è valorizza un nuovo modo di vivere il welfare.

L’Isola che c’è

Quest’annno l’idea della fiera delle economie solidali – ventiduesima edizione – è quella di far uscire il welfare aziendale dagli uffici e portarlo al parco comunale Garibaldi di Villa Guardia. Sabato 19 e domenica 20 settembre full immersion per coniugare benessere delle persone, dei team di lavoro e delle imprese.

Più di cento espositori

Saranno più di 100 le realtà protagoniste, provenienti soprattutto dalla Lombardia, con una forte presenza del territorio comasco e di piccole realtà locali. La Fiera delle economie solidali sarà, come sempre, anche un’occasione per conoscere progetti e imprese provenienti da altre regioni. E’ prevista una rappresentanza da regioni come Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino, Liguria, Toscana, Lazio. Un mosaico di cooperative, aziende agricole, artigiani, associazioni, imprese sociali e produttori che rende ogni edizione diversa e ricca.

“Vivere in connesisone”

Gli espositori, con le loro storie, i loro prodotti e i loro progetti, contribuiranno a dare forma al filo conduttore 2026: “Vivere in connessione”. In primo piano il rapporto diretto con le persone ma anche con il corpo, con i gesti, con i nostri cinque sensi. Le realtà presenti sono accomunate da principi quali: trasparenza, legalità e correttezza; valorizzazione delle relazioni locali e dellacooperazione; rispetto dei diritti umani, sociali e del lavoro lungo tutta la filiera; attenzione alla finanza etica; inclusione sociale.