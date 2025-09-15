L’istituto San Vincenzo compie 40 anni, nuovo logo per l’anniversario

L’Istituto San Vincenzo, Scuola cattolica paritaria con sede a Erba e ad Albese con Cassano, è orgoglioso di presentare il nuovo logo celebrativo realizzato in occasione del 40° anniversario dalla gestione della Società Cooperativa Istituto San Vincenzo Onlus iniziata nel 1985.

Una storia dalle radici profonde

La storia dell’istituto affonda le sue radici nel lontano 1890, quando le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret arrivarono a Erba su richiesta della parrocchia e del Comune. Per quasi un secolo, dal 1890 al 1985, le religiose della Congregazione fondata a Besançon nel 1799, hanno erogato la loro opera educativa con dedizione e innovazione. Nel 1985, la Cooperativa, fondata da un gruppo di laici, genitori ed ex alunni, ha raccolto l’eredità delle suore, proseguendo nel servizio educativo con gli stessi valori fondanti di carità e attenzione ai giovani.

Il nuovo logo per l’istituto San Vincenzo

Il design rinnovato del logo mantiene viva questa identità storica ultra-centenaria, come testimonia lo stemma del 1890, integrandola con la celebrazione di quattro decenni di gestione cooperativa. Il messaggio scelto per questo importante traguardo – “Un cammino insieme di speranza, di bene e di bellezza” – racchiude la filosofia pedagogica che da sempre caratterizza la scuola. “Questi quarant’anni rappresentano una tappa significativa nel percorso educativo che ci ha guidati in tutti questi anni”, hanno dichiarato a nome di tutta la comunità i responsabili dell’istituto.

Il logo sarà utilizzato in tutte le comunicazioni ufficiali dell’anno scolastico 2025-2026 e nelle celebrazioni previste per commemorare questo importante anniversario, frutto di una comunione vissuta e di una visione condivisa a cui tutti noi cerchiamo di aderire.