L'istituto Sant'Elia vince l'High School Canturnament

Sabato 5 aprile al PalaPrealpi di Seveso si è svolta la finalissima dell’High School Canturnament, il torneo di basket tra le scuole superiori della provincia di Como organizzato da Pallacanestro Cantù.

Oro al Sant'Elia

Il Sant’Elia ha battuto il Liceo Fermi con il punteggio finale di 111-59, volando così alla Final Four del 21 maggio a Varese, dove si sfideranno le squadre vincitrici dei rispettivi tornei di Como, Novara, Trento e Varese. I campioni verranno premiati, insieme ai vincitori dei riconoscimento di MVP, Miglior Allenatore, Miglior Addetto Stampa e Miglior Team Manager durante l’intervallo di Pallacanestro Cantù-Vigevano, di fronte al pubblico del PalaFitLine.

Sant’Elia-Fermi: vittoria da 110 e lode per i campioni del Canturnament

Finale spettacolare al PalaPrealpi di Seveso tra ISS Sant’Elia e Istituto Fermi di Cantù. I campioni in carica del Sant’Elia si confermano imbattibili, travolgendo gli avversari con una prestazione da manuale: 111-59 il risultato finale, una vera e propria vittoria da 110 e lode. Nel primo tempo, i ragazzi di coach Corbetta mettono subito in chiaro la loro superiorità. Dopo appena 5 minuti, il Fermi è già in bonus, subendo l’aggressività asfissiante del Sant’Elia. Il numero 10 Botta infiamma il palazzetto con tre triple consecutive, mentre tutta la squadra vola in contropiede recuperando palloni su palloni. Il Fermi non riesce a reggere il ritmo, subendo una vera pioggia di punti e chiudendo il primo tempo sotto di 34 lunghezze: 60-26.

La ripresa

La ripresa non cambia volto: il Sant’Elia continua a colpire con una percentuale mostruosa da oltre l’arco e mantiene alta l’intensità su ogni possesso. Il Fermi prova una timida reazione, riuscendo a rosicchiare qualche punto, ma il gap resta ampio. Il finale scorre via senza particolari scossoni, complice il pesante svantaggio accumulato. Il punteggio parla chiaro: 111-59 per il Sant’Elia. Con questo trionfo, il Sant’Elia conquista il titolo del Canturnament 2024-2025. La premiazione avverrà il 27 aprile durante l’intervallo della sfida di Serie A2 tra Acqua S. Bernardo Cantù ed Elachem Vigevano 1955. Inoltre, i vincitori staccano il pass per la School Cup di Varese del 21 maggio, dove affronteranno le migliori rappresentative scolastiche di Varese, Novara e Trento.