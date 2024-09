L’italia ha il suo nuovo “+ bello" ed è di Montano Lucino.

Andrea è il “+ bello”

Andrea Candeo è il vincitore assoluto del concorso più importante di bellezza maschile nazionale, "Il + bello d’Italia", che si è svolto ad Alassio (Savona) domenica 25 agosto. Candeo, 32enne, è un dottore agronomo che da cinque anni esercita la professione gestendo il patrimonio arboreo privato e pubblico, ed è in servizio al Comune di Olgiate Comasco, oltre che collaborare con l’Amministrazione di Bulgarograsso.

“Una passione”

"Mi sono avvicinato a questo mondo per passione, ho partecipato per caso e per divertimento - racconta il “+ bello" - L’evento principale si è svolto domenica, con la premiazione e la sfilata, una spettacolo dedicato al pubblico. La selezione vera e propria si è tenuta il giorno prima, con il colloquio davanti alla giuria per una valutazione a 360 gradi". Il giovane è riuscito a sbaragliare la concorrenza di 30 finalisti, e a conquistare l’ambito titolo che in passato è stato assegnato a vere star: da Gabriel Garko, Beppe Convertini, Paolo Conticini e Giorgio Mastrota. «Questa è una passione, prioritario per me è il lavoro da agronomo. Utilizzerò il prestigio di questa fascia, molto ambita e che da tanta visibilità, per accedere a diversi ambienti e potermi promuovere come agronomo. Sono orgoglioso di questa vincita: voglio dedicarla alla mia famiglia, che da sempre mi è vicina in ogni scelta. In particolare, voglio dedicarla a mia nonna Lina, tornata a casa lunedì 26 agosto dopo una degenza in ospedale».