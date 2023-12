Lo chef comasco Mauro Elli è presidente della Nazionale Ristoratori

Mauro Elli, eclettico chef stellato del ristorante "Il Cantuccio" di Albavilla, in provincia di Como, è il nuovo presidente della NIR, la Nazionale italiana ristoratori. Elli è stato eletto all'unanimità nel corso dell'incontro degli "chef calciatori" nell'affascinante cornice di Ca' del Bosco a Erbusco.

Elli è lo chef stellato del ristorante "Il Cantuccio" di Albavilla

Quello di Elli è un nome noto nel mondo della ristorazione italiana non solo per la fama conquistata dal suo locale, ma anche per le collaborazioni e i progetti avviati dal nuovo presidente della NIR in ambiti come la docenza (tra cui quella presso ALMA, la prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno, Parma) e la promozione delle eccellenze enogastronomiche italiane in settori come la moda e il design, sia in Italia sia all'estero.

Elli, eletto all'unanimità, eredita il "testimone" dalle mani di Max Mascia, chef stellato del "San Domenico" di Imola e proprio dalla creatività di Mascia è nato – a simbolo di continuità e collaborazione fra i due presidenti – il menù proposto nel corso del pranzo conviviale che ha concluso la giornata.

A fare gli onori di casa era presente il patron di Ca' del Bosco Maurizio Zanella che ha voluto ricordare con orgoglio come una trentina d'anni fa, proprio in quella medesima location, fosse nata e avesse mosso i primi passi la Nazionale italiana ristoratori, fondata per mettere la passione del calcio di tanti chef al servizio di valori quali la solidarietà e la beneficenza. Il fine della NIR, infatti, è unire il calcio come passione e la ristorazione come lavoro allo scopo di fare del bene al prossimo. Per tale motivo nel corso degli anni la NIR ha disputato partite a carattere benefico con la Nazionale cantanti, la Nazionale giornalisti Rai, la Nazionale piloti e con le Nazionali ristoratori di Austria, Germania e Svizzera. Non sono mancate altre collaborazioni come quella con la Croce Rossa Italiana del dipartimento di Piacenza per l’iniziativa “Adotta una famiglia” e con personaggi famosi del calcio professionistico come l'ex giocatore dell'Inter e della Nazionale argentina Javier Zanetti e con l'ex calciatore e allenatore Emiliano Mondonico.

"Grazie a Maurizio Zanella per averci ospitato, a Max Mascia e a voi tutti che avete partecipato - ha detto Elli, visibilmente emozionato, rivolgendo un breve saluto ai partecipanti - Ci rivedremo presto tutti e con tante novità".

