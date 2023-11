Lo scatto dell'erbese Carlotta Roda conquista New York

Una sua immagine, "Lights in New York", è stata scelta per essere esposta all’Empire State Building. E’ un bel traguardo quello ottenuto da Carlotta Roda, 24 anni, di Erba, che ha fatto della sua passione il suo lavoro.

Roda conquista New York: "Non potevo crederci"

Fotografa laureata allo Ied di Milano, ha deciso di partecipare a un concorso legato a uno dei grattacieli più iconici della Grande Mela. E così lo scatto che immortala uno sguardo nuovo su New York, con le luci svettanti dell’imponente 432 Park avenue visto proprio dall’Empire, le è valso il passaggio al primo step di selezione.

"Quando mi è arrivata la mail in cui mi si spiegava che la mia fotografia sarebbe stata esposta non potevo crederci. Un’emozione che mi ha tolto le parole: non riuscivo nemmeno a comunicarlo a mia mamma - racconta Carlotta - In quell’immagine ho voluto racchiudere una visione non banale della metropoli: cercavo proprio qualcosa che non fosse scontato".

