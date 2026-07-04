Lo Snodo a Villa Guaita con una giornata tra creatività, partecipazione e musica live

L’associazione giovanile erbese oggi, sabato 4 luglio, porterà a Villa Guaita a Ponte Lambro una giornata interamente dedicata alla creatività, al benessere e soprattutto al protagonismo giovanile, con un programma che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino alla sera tra laboratori, premiazioni e musica dal vivo
Dalle 15 tante attività per tutti i gusti
L’iniziativa prenderà il via alle 15 con due workshop gratuiti paralleli pensati per aprire la giornata con un momento di ascolto e sperimentazione: da una parte “Meditazione in cammino”, un’esperienza di mindfulness a contatto con lo spazio e il movimento, dall’altra “L’arte della cancellatura”, un laboratorio di poesia che invita a riscrivere il senso delle parole attraverso la sottrazione e la trasformazione del testo.
Ai laboratori, seguirà uno spazio creativo aperto a tutti con un’attività senza prenotazione: la decorazione di tote bag in uno stand dedicato. Un momento libero, informale, pensato per permettere a chiunque di fermarsi e partecipare, anche solo passando dalla manifestazione.
Il momento clou con la premiazione YouthBank
Alle 17.30 inizierà uno dei momenti centrali della giornata: la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori del bando YouthBank di Fondazione Comasca, iniziativa che sostiene e finanzia idee sviluppate da giovani del territorio con l’obiettivo di generare un impatto concreto nelle comunità locali. Per questa edizione saranno complessivamente 150mila euro le risorse messe a disposizione e distribuite sui diversi progetti e circa un centinaio i partecipanti attesi, con una forte presenza di ragazze e ragazzi autori delle proposte selezionate.
“Quando si dà fiducia ai ragazzi nascono idee innovative”
A sottolineare il valore della premiazione, è Francesco Pizzagalli, Presidente di Fondazione Comasca:
“YouthBank continua a dimostrare come, quando ai ragazzi viene data fiducia e la possibilità di essere protagonisti, nascano idee innovative e iniziative capaci di generare valore per l’intera comunità. I 32 progetti selezionati testimoniano la vitalità del mondo giovanile e la sua volontà di contribuire attivamente alla crescita sociale, culturale e civile del nostro territorio. Desidero ringraziare Lo Snodo e il Comune di Ponte Lambro per aver inserito questo momento all’interno della rassegna estiva Guaita Vibes. La premiazione YouthBank si inserisce perfettamente in questo contesto, perché ne condivide lo stesso spirito: valorizzare i talenti, promuovere la cittadinanza attiva e costruire opportunità per le nuove generazioni”.
Si chiude con la musica e quattro artisti del territorio
Dalle 19 in avanti la serata entrerà nel vivo con un’area food attrezzata e con un programma musicale che vedrà alternarsi quattro artisti del territorio: Corynna, Filippo Barbaro, Arkadia e gli iTMi. Una line-up che porterà sul palco sonorità diverse, in una cornice pensata per essere accessibile e conviviale.
A spiegare il valore dell’iniziativa è Giulia Ficuccio, referente del gruppo organizzativo:
“Questa rassegna nasce dal desiderio di creare uno spazio vivo, in cui noi giovani abbiamo la possibilità di incontrarci, sperimentare e sentirci parte attiva della comunità. Dopo il successo della prima serata del 12 giugno, siamo felici di tornare con un appuntamento diverso dal solito, che unisce due momenti distinti ma complementari: da una parte la premiazione YouthBank, che riconosce la nostra voglia di metterci in gioco e di cambiare concretamente il contesto in cui viviamo; dall’altra la musica e il divertimento, con un palco che porterà sonorità e stili diversi per tutti i gusti”.