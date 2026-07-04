Lo Snodo a Villa Guaita con una giornata tra creatività, partecipazione e musica live

L’associazione giovanile erbese oggi, sabato 4 luglio, porterà a Villa Guaita a Ponte Lambro una giornata interamente dedicata alla creatività, al benessere e soprattutto al protagonismo giovanile, con un programma che accompagnerà il pubblico dal pomeriggio fino alla sera tra laboratori, premiazioni e musica dal vivo

Dalle 15 tante attività per tutti i gusti

L’iniziativa prenderà il via alle 15 con due workshop gratuiti paralleli pensati per aprire la giornata con un momento di ascolto e sperimentazione: da una parte “Meditazione in cammino”, un’esperienza di mindfulness a contatto con lo spazio e il movimento, dall’altra “L’arte della cancellatura”, un laboratorio di poesia che invita a riscrivere il senso delle parole attraverso la sottrazione e la trasformazione del testo.

Ai laboratori, seguirà uno spazio creativo aperto a tutti con un’attività senza prenotazione: la decorazione di tote bag in uno stand dedicato. Un momento libero, informale, pensato per permettere a chiunque di fermarsi e partecipare, anche solo passando dalla manifestazione.

Il momento clou con la premiazione YouthBank

Alle 17.30 inizierà uno dei momenti centrali della giornata: la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori del bando YouthBank di Fondazione Comasca, iniziativa che sostiene e finanzia idee sviluppate da giovani del territorio con l’obiettivo di generare un impatto concreto nelle comunità locali. Per questa edizione saranno complessivamente 150mila euro le risorse messe a disposizione e distribuite sui diversi progetti e circa un centinaio i partecipanti attesi, con una forte presenza di ragazze e ragazzi autori delle proposte selezionate.

“Quando si dà fiducia ai ragazzi nascono idee innovative”

A sottolineare il valore della premiazione, è Francesco Pizzagalli, Presidente di Fondazione Comasca:

“YouthBank continua a dimostrare come, quando ai ragazzi viene data fiducia e la possibilità di essere protagonisti, nascano idee innovative e iniziative capaci di generare valore per l’intera comunità. I 32 progetti selezionati testimoniano la vitalità del mondo giovanile e la sua volontà di contribuire attivamente alla crescita sociale, culturale e civile del nostro territorio. Desidero ringraziare Lo Snodo e il Comune di Ponte Lambro per aver inserito questo momento all’interno della rassegna estiva Guaita Vibes. La premiazione YouthBank si inserisce perfettamente in questo contesto, perché ne condivide lo stesso spirito: valorizzare i talenti, promuovere la cittadinanza attiva e costruire opportunità per le nuove generazioni”.

Si chiude con la musica e quattro artisti del territorio

Dalle 19 in avanti la serata entrerà nel vivo con un’area food attrezzata e con un programma musicale che vedrà alternarsi quattro artisti del territorio: Corynna, Filippo Barbaro, Arkadia e gli iTMi. Una line-up che porterà sul palco sonorità diverse, in una cornice pensata per essere accessibile e conviviale.

A spiegare il valore dell’iniziativa è Giulia Ficuccio, referente del gruppo organizzativo: