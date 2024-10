Lo Snodo: centomila euro per le politiche giovanili

L'obiettivo è anche quello della prevenzione di diverse forme di fragilità

Grazie alla rete di partner pubblici e privati

Grazie a Lo Snodo e a una bella rete di partner - pubblici e privati - sul territorio arrivano 100mila euro da destinare alle politiche giovanili e alla prevenzione di diverse forme di fragilità. Il finanziamento è reso possibile dalla vittoria dei bandi di Regione Lombardia dedicati alle politiche giovanili: "Giovani Smart 2.0" e "Lombardia dei Giovani 2024".

"Siamo molto felici di aver ottenuto questo risultato - spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo - Abbiamo presentato i progetti nel mese di luglio, sono stati scritti dai giovani dell’associazione con la collaborazione e il supporto di esperti di progettazione: è stata una bella opportunità per imparare a progettare".

"Jump: giovani che puntano in alto!"

Per il bando "Giovani Smart 2.0" è stato presentato il progetto "Jump: giovani che puntano in alto!". L’iniziativa ha un valore totale di 50mila euro, di cui 40mila di finanziamento.

Il progetto vede coinvolti, oltre a Lo Snodo, cooperativa Questa Generazione, Dimore Creative Ets, consulta Giovani Anzano del Parco; le Amministrazioni comunali di Sormano, Rezzago, Proserpio e Ponte Lambro; oltre che il Consorzio erbese Servizi alla persona.

Il progetto "Jump: giovani che puntano in alto!" terminerà nell’agosto 2025.

"GG: il gioco continua"

Per il bando "Lombardia dei giovani 2024", il progetto presentato e finanziato, dal titolo "GG: il gioco continua", ha un valore di oltre 85mila e 7oo euro: 60mila di finanziamento regionale e oltre 25mila e 700 di cofinanziamento da parte dei partner di progetto.

In questo progetto, insieme a Lo Snodo, sono presenti: I’m Basketball Odv, consulta Giovani Anzano del Parco, cooperativa Questa Generazione, Consorzio erbese Servizi alla Persona e i Comuni di Ponte Lambro, Monguzzo e Asso.

Una forte collaborazione tra pubblico e privato

Il valore complessivo delle due progettualità supera i 130mila euro, con un finanziamento - da parte di Regione Lombardia per le politiche giovanili del territorio - pari a 100mila euro.

"Entrambi i progetti vedono una forte collaborazione e sinergia fra pubblico e privato - prosegue Pelucchi - Per entrambi è prevista, da parte del Consorzio erbese, la valorizzazione degli spazi in stazione a Erba, dove si svolgeranno alcuni eventi dell’associazione Lo Snodo. Ciò conferma l’importante valore strategico degli spazi della stazione per le politiche giovanili".

Iniziative e servizi offerti gratuitamente ai giovani

"Questi finanziamenti ci permettono di offrire gratuitamente ai giovani le nostre iniziative e i nostri servizi, che mirano alla promozione delle politiche giovanili e alla prevenzione di diverse forme di fragilità. Offrire gratuitamente le attività ci permette di eliminare una barriera all’ingresso e favorire la partecipazione di tutti i giovani del territorio, senza distinzione - chiude il presidente de Lo Snodo - Ringraziamo Regione Lombardia e gli enti partner dei due progetti per aver contribuito a creare una bella rete di collaborazioni che ci ha permesso di raggiungere questo risultato. A breve partiranno le attività e noi non vediamo l’ora di cominciare".