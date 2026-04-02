Lo Snodo e BCC Brianza e Laghi insieme per il futuro dei giovani

“Alleanza per le scuole del Territorio”, il progetto promosso dall’associazione giovanile Lo Snodo di Erba con il sostegno di BCC Brianza e Laghi.

Lo Snodo e BCC insieme per i giovani

Offrire opportunità per accompagnare gli adolescenti nel loro percorso scolastico e di crescita, contrastando il disagio giovanile e promuovendo partecipazione attiva. È questo l’obiettivo di “Alleanza per le scuole del Territorio”, il progetto promosso dall’associazione giovanile Lo Snodo con il sostegno di BCC Brianza e Laghi. L’iniziativa si rivolge a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni del territorio erbese, con un approccio concreto e partecipativo che mette al centro il benessere, l’orientamento e lo sviluppo di competenze trasversali. Le attività si sviluppano lungo quattro azioni principali: OrientaMente, RiorientaMente, SCAT (Scuola di Cittadinanza Attiva Territoriale) e Rete tra Rappresentanti d’Istituto.

Numeri e attività già avviate

Le prime azioni progettuali hanno già coinvolto un numero significativo di giovani del territorio. In particolare, molto positiva è stata la risposta alla “SCAT – Scuola di Cittadinanza Attiva Territoriale”, che ha visto la partecipazione di 500 ragazzi nella prima fase e di 50 nel percorso pomeridiano. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con il coinvolgimento degli istituti professionali, ampliando ulteriormente la platea dei partecipanti.

Parallelamente, il percorso di “RiorientaMente” si sta rivelando un intervento particolarmente significativo: ha già accompagnato 10 ragazzi, offrendo un supporto personalizzato nei momenti di difficoltà legati alla scelta del percorso scolastico e contribuendo a orientare decisioni più consapevoli per il loro futuro.

Un altro tassello fondamentale è rappresentato dalla Rete tra rappresentanti d’istituto, attraverso cui Lo Snodo ha già avviato un lavoro concreto con gli studenti del territorio, in particolare con gli istituti Manzoni e Carlo Porta. Il percorso ha portato all’organizzazione di momenti strutturati di orientamento rivolti alle classi quinte, affiancati da nuove iniziative attualmente in fase di sviluppo: una mattinata di confronto con studenti universitari pensata per offrire uno sguardo diretto sul percorso post-diploma, e l’animazione di Villa Amalia in occasione della serata del 29 maggio.

Inoltre, l’azione “OrientaMente” guarda già al futuro: sono infatti in corso contatti con l’Istituto Comprensivo di Lurago d’Erba e con il plesso di Alzate Brianza per avviare il percorso a partire da settembre, con l’obiettivo di supportare i ragazzi nella scelta della scuola superiore in modo più consapevole.

Un investimento sul futuro dei giovani

Il progetto, attivo tra ottobre 2025 e maggio 2026, è reso possibile grazie al sostegno di BCC Brianza e Laghi, che ne garantisce la gratuità e l’accessibilità per tutte le famiglie. “Ringraziamo BCC Brianza e Laghi e il presidente Giovanni Pontiggia, per aver creduto in questo progetto e nel valore di un investimento concreto sui giovani del nostro territorio. Questa collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di come realtà diverse possano lavorare insieme per generare opportunità reali e durature per le nuove generazioni”, dichiara Simone Pelucchi, presidente dell’associazione Lo Snodo. Attraverso questa alleanza, Lo Snodo e BCC Brianza e Laghi confermano il loro impegno nel costruire un territorio capace di accompagnare i giovani nella crescita, offrendo strumenti, spazi e occasioni per diventare protagonisti attivi della comunità.