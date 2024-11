Lo Snodo e il Politecnico presentano "Generazione Z e il lavoro": un focus group per orientarsi nel mercato occupazionale

Una proposta che offre ai giovani l’opportunità di esplorare le loro aspettative, affrontare le loro incertezze e prepararsi ai prossimi passi professionali

Una collaborazione con l'osservatorio Hr Innovation Practice

Lo Snodo, in collaborazione con l'osservatorio Hr Innovation Practice del Politecnico di Milano, presenta un evento dedicato ai ragazzi e alle ragazze di quarta e quinta superiore, per orientarli nel complesso mondo del lavoro.

Questa iniziativa offre ai giovani l’opportunità di esplorare le loro aspettative, affrontare le loro incertezze e prepararsi ai prossimi passi professionali. Inoltre permetterà loro di acquisire una maggiore consapevolezza sulle competenze richieste e sulle possibili traiettorie di carriera, agevolando la preparazione al mondo del lavoro in continua evoluzione.

Appuntamento in sede venerdì, 15 novembre

L’incontro si terrà il 15 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, presso la sede de Lo Snodo, situata alla Stazione di Erba, e sarà diviso in due momenti chiave, pensati per coinvolgere i partecipanti e offrire loro un’esperienza pratica e di orientamento:

Focus Group: nella prima fase, i partecipanti saranno intervistati e potranno confrontarsi sulle loro percezioni, paure e speranze riguardo al futuro professionale.

Consulenza e orientamento: a seguire, i giovani potranno dialogare con esperti del settore per ricevere consigli pratici su come muoversi nel mondo del lavoro.

Evento gratuito, ma con registrazione obbligatoria