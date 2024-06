Lo Snodo in stazione: superate le 4800 firme dall'avvio della petizione

Un incredibile risultato ottenuto in poco più di tre settimane

Superata quota 4800 firme solo online

Oltre 4800 persone sostengono l’associazione Lo Snodo e la sua permanenza negli spazi, riqualificati e destinati alle politiche giovanili, della stazione di Erba: è questo l’incredibile risultato di firme, solo online, ottenuto dall’associazione giovanile Lo Snodo in poco più di tre settimane. La raccolta firme, dal titolo "Lo Snodo in Stazione: Mettiamoci la firma", è partita lo scorso 30 maggio: solo digitalmente, le firme sono già più di 4800.

Il numero è destinato a crescere poiché si devono aggiungere le firme cartacee

"Siamo molto contenti di come sta procedendo questa raccolta firme. Il numero è destinato a crescere, anche perché nel conteggio delle 4800 non ci sono quelle cartacee – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Quando chiuderemo la petizione e dopo aver effettuato il conteggio, comunicheremo anche il numero di firme ottenute in formato cartaceo. In queste settimane stiamo partecipando ad alcuni eventi sul territorio per diffondere il più possibile l'iniziativa".

Perché è stata avviata la petizione?

La raccolta firme è stata lanciata da Lo Snodo perché la convenzione che prevede la gestione della stazione da parte dell’associazione, infatti, è scaduta lo scorso 30 aprile ed è stata prorogata al prossimo 31 luglio. La decisione rispetto all’utilizzo degli spazi spetta all’assemblea dei sindaci del Consorzio erbese Servizi alla persona.