Lo Snodo lancia il nuovo servizio gratuito “Ri-Orientamente”

Ecco “Ri-Orientamente”, il nuovo servizio lanciato da Lo Snodo per chiunque desideri riconsiderare il proprio cammino formativo.

Ecco “Ri-Orientamente”

Scegliere la scuola superiore e accorgersi, dopo uno o due anni, che il percorso intrapreso non rispecchia davvero inclinazioni e aspettative: si tratta di un momento che sempre più ragazze e ragazzi vivono con incertezza e, spesso, senza un adeguato sostegno. Per questo l’Associazione giovanile Lo Snodo, con sede presso la stazione di Erba, lancia un nuovo progetto: “Ri-Orientamente”.

Si tratta di un servizio gratuito di ri-orientamento – reso possibile grazie al sostegno della Fondazione del Monte di Lombardia e della BCC Brianza e Laghi – rivolto in particolare agli studenti del biennio delle scuole superiori, ma aperto anche a chiunque senta il bisogno di fermarsi e riconsiderare il proprio cammino formativo. Il progetto nasce dalla consapevolezza di un’urgenza educativa e sociale che tocca anche il territorio erbese. Negli ultimi anni, infatti, la dispersione scolastica in provincia di Como è stata indicata come un fenomeno preoccupante, legato non solo a difficoltà scolastiche ma anche a scelte affrettate o poco allineate ai reali bisogni dei giovani. Il progetto si propone di intercettare precocemente questi momenti di disorientamento, offrendo percorsi personalizzati condotti da un professionista dell’orientamento.

Le scelte del percorso di studi, un crocevia

A guidare gli incontri sarà Michael Musetti, psicologo specializzato, che mette in luce la complessità del tema: “La scelta del percorso di studi superiore, a un’età cruciale, è un crocevia complesso che i nostri giovani affrontano spesso in solitudine, con un carico di variabili molto ampio. Non sono in gioco soltanto gli interessi scolastici o le aspirazioni professionali, ma anche la gestione di elementi emotivi, la metodologia di studio e le spinte motivazionali. È un momento di transizione che inevitabilmente alterna l’entusiasmo della decisione a momenti di profonda incertezza e dubbio. Il rischio di una scelta non pienamente allineata è concreto e reale, ma è fondamentale ricordare che nessuna decisione nell’ambito della formazione è definitiva. Ed è qui che servizi come Ri-Orientamente si rivelano una risorsa preziosa: Lo Snodo offre ai giovani l’opportunità di distinguere tra una difficoltà transitoria e la reale necessità di ripensare il proprio cammino, trasformando l’errore o il disorientamento in una nuova occasione di crescita. L’obiettivo è contrastare l’abbandono scolastico e tutelare il benessere dello studente, lavorando in rete con Comuni e istituti scolastici”.

Accanto alla visione tecnica, c’è la soddisfazione dell’associazione nel poter mettere a disposizione un presidio stabile per i giovani del territorio. Il presidente di Lo Snodo, Simone Pelucchi, sottolinea infatti: “Con il progetto vogliamo dire ai ragazzi che non sono soli. Cambiare idea non è un fallimento, ma un atto di responsabilità verso se stessi. Offrire un luogo sicuro dove potersi confrontare, riflettere e ritrovare fiducia significa investire nel futuro della nostra comunità. Lo Snodo nasce per questo: essere un punto di riferimento, un ponte tra i bisogni dei giovani e le opportunità del territorio”. Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Lo Snodo, al primo piano della stazione di Erba, oppure online, a seconda delle esigenze. Per prenotare un colloquio è possibile scrivere a michael.musetti@losnodo.eu.