Lo Snodo, sede in stazione: proroga fino al 31 dicembre

I sindaci prenderanno una decisione definitiva a settembre

Incontro decisivo entro un mese e mezzo

L'assemblea dei sindaci del Consorzio erbese Servizi alla persona si è tenuta martedì, 30 luglio: i primi cittadini sono stati chiamati a esprimersi riguardo la gestione degli spazi riqualificati della stazione di Erba, a oggi sede de Lo Snodo e concessi in comodato d’uso gratuito al Consorzio erbese.

L’assemblea dei sindaci ha optato per una proroga per l’utilizzo dello spazio da parte de Lo Snodo fino al 31 dicembre e ladecisione definitiva è stata rimandata a una prossima assemblea dei sindaci, che si svolgerà a inizio settembre e sarà dedicata unicamente a questo tema.

"Orgogliosi del supporto ottenuto da sindaci e realtà"

"Siamo orgogliosi che la quasi totalità dei sindaci presenti ci abbiano sostenuto e abbiano dimostrato in modo convinto l'apprezzamento per il nostro operato – dice Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – Dopo il sostegno arrivato da 6.800 cittadini, 119 realtà del Terzo settore, 10 istituti scolastici, l'Università Cattolica di Milano, il Centro Servizi Volontariato dell'Insubria, Fondazione Cariplo, Bcc Brianza e Laghi e Fondazione Comasca; anche l’appoggio da parte dei sindaci, che ringraziamo, è stato per noi un importante attestato di stima".

Ora sono due le strade percorribili

Con questa proroga, i sindaci avranno tutto il tempo di decidere quale strada perseguire. Due le possibilità: un bando pubblico che tenga conto degli obiettivi del progetto YouthLab oppure una possibile riconferma della stessa convenzione tra Consorzio e associazione Lo Snodo, come previsto dall’articolo 4 della convenzione.

L'associazione è già al lavoro per progetti futuri

"Qualunque sia la decisione rispetto all’associazione Lo Snodo, è certo che gli spazi devono essere destinati alle politiche giovanili, come ha ribadito la Fondazione Cariplo che ha finanziato la riqualificazione dei locali della stazione di Erba al fine di creare un luogo di partecipazione giovanile con un investimento di 1 milione e 100 mila euro - chiude Pelucchi - Stiamo già lavorando per il prossimo autunno e il prossimo anno, dove abbiamo progettazioni già avviate per tutto il 2025 con diversi Comuni e con il Consorzio erbese. Si tratta di progettazioni che permettono di portare risorse economiche sul territorio, che garantiscono proposte e servizi gratuiti alla comunità e senza aggravio di costi per i Comuni".