Lo Snodo torna in cattedra alla Cattolica di Milano

L'incontro con gli studenti del terzo anno di Servizio sociale

Un laboratorio con la professoressa Sala

I giovani de Lo Snodo di Erba sono saliti nuovamente in cattedra all’Università Cattolica di Milano, per raccontare la genesi della propria associazione e l’esperienza maturata nel corso del tempo davanti agli studenti del terzo anno di Servizio sociale. All’incontro erano presenti il presidente del sodalizio Simone Pelucchi ed Emma Agnesani, giovanissima volontaria frequentante la quarta superiore. Con loro l’assistente sociale del Comune di Erba, Pamela Pina. L’occasione dell’invito è stato il laboratorio della professoressa Martina Sala. Nello specifico, il corso prevede la conoscenza di significative esperienze che a livello locale operano nella dimensione sociale.

Dare forma e voce alle idee dei giovani

"Siamo stati invitati a esporre quanto realizzato in questi anni per le politiche giovanili sul territorio erbese – ha spiegato Pelucchi – Abbiamo raccontato il progetto YouthLab e la nascita dell’associazione Lo Snodo, che ha raccolto l’eredità del progetto. Abbiamo condiviso la metodologia di ingaggio e l’accompagnamento dei ragazzi e delle ragazze, utilizzata fin dal progetto YouthLab e il cui slogan era “dare forma e voce alle idee dei giovani”.

La metodologia utilizzata prevede la possibilità, per i ragazzi, di vedere realizzati e provare a realizzare insieme ad altri i propri bisogni e i propri desideri. Offrire un gruppo disponibile all’ascolto, uno spazio fisico dove potersi ritrovare e la presenza di adulti o giovani più esperti, pare essere il modo più efficace per una reale attivazione dei ragazzi".

Tanti i faccia a faccia con i ragazzi e le ragazze

Non è la prima volta che il caso de Lo Snodo diviene oggetto di approfondimento quale esempio virtuoso ed efficace di coinvolgimento e partecipazione dal basso: già lo scorso anno, infatti, i giovani volontari dell’associazione erano stati invitati a raccontare la loro esperienza all’università Cattolica ai futuri assistenti sociali. Ma ciò non accade solo a livello accademico: a fine aprile Lo Snodo si è raccontato in un incontro ad Arosio organizzato dalle Acli di Arosio, Figino e Inverigo; a inizio maggio, in occasione di un convegno organizzato da Anci nazionale sul tema delle politiche giovanili, i giovani hanno portato la propria esperienza di lavoro di comunità.

La prossima settimana invece i ragazzi porteranno la loro esperienza a San Fermo in un evento rientrante nel progetto "All Stars" finanziato da Regione Lombardia.