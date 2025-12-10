Lo Snodo tra le tre realtà vincitrici del premio nazionale “GenP – Giovani che Partecipano”

Il riconoscimento al sodalizio di Erba, pari a 10mila euro, è stato assegnato al termine di un percorso che ha visto la partecipazione di ben 481 candidature provenienti da tutta Italia

Snodo selezionato tra dieci finalisti nazionali

Lo Snodo è tra le tre realtà vincitrici del premio nazionale “GenP – Giovani che Partecipano”, promosso da Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria.

Il sodalizio, selezionato tra i dieci finalisti nazionali a inizio novembre, si conferma così come una delle esperienze più significative a livello nazionale nel campo del protagonismo giovanile.

Cerimonia a Roma, con la giornalista Cecilia Sala

La cerimonia di premiazione si è svolta presso Spazio Sette Libreria, nel cuore della Capitale, alla presenza del presidente di Acri Giovanni Azzone. Il programma dell’evento ha previsto la presentazione dell’indagine “Giovani e Terzo settore”, un’intervista alla giornalista e scrittrice Cecilia Sala, il dialogo tra le realtà vincitrici moderato dalla giornalista di Vita Sara De Carli e, infine, la consegna ufficiale dei premi.

A ritirare il riconoscimento per Lo Snodo sono stati alcuni membri del consiglio direttivo: il presidente Simone Pelucchi, la vicepresidente Marta Del Mastro, il tesoriere Stefano D’Amico, insieme alle consigliere Clarissa Villa, Elisa Perego e Sofia Favalli.

“Felici ed emozionati di ricevere questo premio”

A raccontare con orgoglio del premio è il presidente Pelucchi:

“Siamo molto felici ed emozionati di ricevere questo premio. E’ un risultato importante anche alla luce delle difficoltà affrontate in questi anni: a inizio 2025 non eravamo nemmeno certi di poter rimanere nella nostra sede in stazione. Oggi festeggiamo, ma già da domani proseguiremo con determinazione il lavoro iniziato dalla nostra associazione nel 2019 e portato avanti quotidianamente. Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno di ogni giorno dei nostri oltre cento volontari e del sostegno di tutte le persone che ci sono state accanto: a partire dagli 8mila firmatari della raccolta firme per rimanere in stazione, fino al supporto prezioso ricevuto dai numerosi enti del territorio. Ora ci piacerebbe creare network con le altre nove realtà finaliste: crediamo fortemente che sia facendo rete che possiamo migliorarci sempre di più”.

Ecco i criteri che hanno portato alla vittoria

Il premio prevedeva sette criteri di valutazione: la presenza di under 35 nel consiglio di amministrazione dell’organizzazione; il coinvolgimento attivo dei giovani; le progettualità mirate a incentivare la partecipazione giovanile; la comprovata attività in corso; l’attivazione di reti e partenariati tra soggetti pubblici e privati nell’implementazione delle iniziative; l’attenzione allo scambio intergenerazionale; la replicabilità della sperimentazione in altri contesti geografici o settoriali.

Giuria composta da professionisti ed esperti

A giudicare i candidati c’era una giuria composta da Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 ore; Lucrezia Ferrara, già nello Young Advisory Board della Fondazione Compagnia di San Paolo; Luca Gori, presidente della Commissione Terzo settore di Acri; Clara Morelli, autrice Will Media; Giancarlo Moretti, portavoce del Forum Nazionale del Terzo settore; Tommaso Salaroli, cofondatore e amministratore delegato di Scomodo; Giuseppe Pierro, capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Un risultato che rafforza l’impegno dell’associazione a costruire uno spazio per i giovani

La vittoria del premio “GenP” conferma dunque la capacità de Lo Snodo di essere un modello innovativo di partecipazione giovanile, radicato nella comunità e in grado di generare un cambiamento reale.

Un risultato che rafforza l’impegno dell’associazione nel continuare a costruire, giorno dopo giorno, uno spazio in cui i giovani possano assumersi responsabilità, esprimere creatività e contribuire in modo concreto al futuro della proprio territorio.