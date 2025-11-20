Lo Snodo va in scena con “Risveglio di primavera”

Lo spettacolo teatrale “Risveglio di primavera” di scena ad Albese con Lo Snodo: appuntamento a martedì 25 novembre in sala civica.

Protagonisti i giovani dell’associazione

Lo Snodo e il Comune di Albese con Cassano presentano “Risveglio di Primavera”, uno spettacolo teatrale tratto dalla drammaturgia di Frank Wedekind, con adattamento di Pietro Cerchiello e regia di Ariele Celeste Soresina dell’associazione Dimore Creative.

In scena martedì 25 novembre alle 21 nella sala civica di Albese, lo spettacolo vede protagonisti e protagoniste alcune ragazze e ragazzi de Lo Snodo, che portano sul palco una storia di crescita, smarrimento e scoperta. In scena: Emma Agnesani, Riccardo Brivio, Sabina Borgnetto, Giada Civati, Linda Colombo, Sofia Favalli, Anais Gandolfi, Claudia Moscadelli, Odessa Nicolodi, Sofia Paletta, Anna Pina, Anna Sironi, Giada Ventura. Nello spettacolo si tratta il fatto che, in un mondo in cui non esistono più mappe infallibili né ricette universali per vivere, il lavoro indaga il sentimento di continua “prima volta” che attraversa le nuove generazioni: imparare ad amare, a perdersi, a scegliere, a cambiare. Ogni gesto diventa un inizio, un piccolo risveglio, una nuova primavera.

La partecipazione è a offerta libera previa iscrizione tramite form dedicato: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVdzO1ud0Bia8diA18ik8a8V–bfzPbcnkdxDE2w3jTtPCLA/viewform?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZnRzaAOK7sJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xMjQwMjQ1NzQyODc0MTQAAae0UZGdNsneALf661Snetj9cad5zVjFcstgZwqlt0wVyDYig6_PtK5kf1kMOQ_aem_NUoH8zegFp0wCmNhNseiMw.

“L’iniziativa – spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo – rientra nel progetto La Settimana del Rispetto, un percorso pensato per sensibilizzare la comunità su temi fondamentali come l’ascolto, la cura dell’altro e la prevenzione della violenza. Crediamo che il teatro, grazie alla sua forza emotiva e collettiva, possa essere uno degli strumenti più potenti per educare e generare consapevolezza.”

«Siamo felici di accogliere questa proposta de Lo Snodo, una realtà che esprime al meglio l’impegno dei nostri giovani – dichiara Emanuele Lo Porto, assessore alla Cultura – All’interno della Settimana del Rispetto, Risveglio di Primavera diventa un’occasione preziosa per sensibilizzare ragazze e ragazzi al valore del rispetto e del confronto, in una realtà ricca di opportunità ma anche di sfide. Il teatro, con la sua forza educativa, ci aiuta a costruire una comunità più attenta e consapevole.»