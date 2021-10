Inciviltà

Succede a Cantù all'angolo tra Corso Europa e via Giovanni da Cermenate.

"Spazio libero" recita un cartellone. Un messaggio chiaramente rivolto alle aziende, interessate ad usare il manifesto per scopi pubblicitari, ma qualcuno ha pensato diversamente...

Lo spazio pubblicitario è libero ma viene occupato dalla spazzatura

Succede a Cantù all'angolo tra Corso Europa e via Giovanni da Cermenate. Sotto al cartellone pubblicitario, come ben si vede dalla foto, è comparsa una grande quantità di spazzatura. Cartoni, sacchetti, materiale in plastica e di vario genere. Decisamente una cattiva pubblicità per la zona, già finita al centro delle critiche di residenti ed aziende. La segnalazione questa volta arriva da Sergio Molteni, titolare dell'azienda Sermar, stanco, come tanti altri canturini, di una situazione di inciviltà che deve essere risolta al più presto.