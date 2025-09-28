Traguardo

Lo Speleo club compie cinquant’anni

La sezione del Cai era stata fondata nel 1975.

Erba · 28/09/2025 alle 12:00

Anniversario importante per il gruppo nato dalla volontà di Marco Bomman, Rino Sala e Heini Von Hartungen

Libro fotografico per ricordarne la storia

E quest’anno sono cinquanta. E’ davvero un traguardo importante quello che festeggia lo Speleo club, sezione del Cai di Erba. Per onorare al meglio questo anniversario è stato pubblicato un libro fotografico sul Buco del Piombo e i 7 chilometri carsici sotto l’Alpe del Viceré.

Dal piccolo gruppo iniziale a una bella realtà

Il gruppo è stato creato il 28 maggio del 1975, grazie all’impegno di Marco Bomman, Rino Sala e Heini Von Hartungen. Da un nucleo piccolo a una grande storia: in questi cinquant’anni sono passati 300  soci.
E se i primi obiettivi  speleologici erano rappresentati dalle grotte che si aprivano nelle più immediate vicinanze, nel corso del tempo l’attività si è estesa a tutta la Lombardia occidentale e oltre raccogliendo risultati lusinghieri.

Grande importanza alla divulgazione

A raccontare gli obiettivi è il referente del gruppo Speleo, Roberto Sala:

Abbiamo sempre dato grande importanza alla divulgazione. Sia attraverso le pubblicazioni dei risultati raggiunti, sia attraverso gli accompagnamenti e gli incontri formativi, con gruppi, oratori, scuole“.

 

