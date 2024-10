“Lo spettacolo della vita” in concerto per le missioni umanitarie in Ucraina

Serata all’insegna della musica e della solidarietà al teatro Cristallo di Breccia, a Como.

Concerto per l’Ucraina

Il gruppo di volontari Frontiere di Pace, con base operativa nella parrocchia di Maccio, a Villa Guardia, invita a una nuova iniziativa pensata per sensibilizzare e raccogliere aiuti umanitari a sostegno della popolazione ucraina ancora oppressa dalla guerra. Sabato 19 ottobre, alle 21, concerto del gruppo musicale “Gli Accenti”.

“Lo spettacolo della vita”

Il titolo del concerto è emblematico: “Lo spettacolo della vita - (Non) sono solo canzonette”. Un’opportunità per sensibilizzare sulle ali della musica.

Ingresso libero, offerte a sostegno delle missioni umanitarie

La serata al teatro Cristallo, situato in via Malvito 3, è a ingresso libero. Sarà data la possibilità di lasciare un’offerta. L’intero raccolto del concerto andrà a sostenere le missioni umanitarie di Frontiere di Pace in Ucraina.