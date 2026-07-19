Lo Spi cresce e si rafforza sul territorio: sportello anche il venerdì pomeriggio

Lo Spi di Lurate Caccivio cresce e potenzia il servizio.

Spi-Cgil in crescita

Avere un numero maggiore di volontari attivi è traducibile con una presenza ancor più capillare sul territorio. Un percorso portato avanti con tenacia da Marino Palazzo, segretario della lega di Lurate Caccivio dello Spi-Cgil. In passato, infatti, non sono mancati gli appelli per la ricerca di nuovi persone che, fortunatamente, non sono caduti nel vuoto. Da un mese a questa parte ha preso ufficialmente servizio Vito Ferrandi.

Apertura anche il venerdì pomeriggio

Grazie alla sua disponibilità e alla sua presenza, lo sportello di accoglienza dello Spi ha ampliato gli orari di apertura, andando a comprendere anche il venerdì pomeriggio. “Siamo aperti tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica – spiega Palazzo – Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 circa. Come Spi, fino a quattro settimane fa, i volontari erano presenti al venerdì mattina, mentre la sede era comunque aperta nel pomeriggio per i servizi del patronato. Grazie a Ferrandi avremo un nuovo presidio a vantaggio dei nostri tanti utenti”. Palazzo prosegue: “Ferrandi è attivo da inizio anno ma, in questo periodo, ha fatto un percorso di formazione affiancato dal sottoscritto. Poi, un mese fa, appunto, ha dato il benestare per esserci nel pomeriggio di venerdì”.

Volontari laboriosi

Punto di forza del Sindacato pensionati sono, quindi, i suoi volontari: oltre a Palazzo e Ferrandi troviamo, Emilio e Piero Leoni, Ernesto Mercuri, Gianrino Ortelli, Stefano Mugnai, Eliana Ferrario e Piermario Molteni. “E’ un servizio che non richiede un grande impegno e ognuno mette a disposizione il proprio tempo libero – conclude il segretario – Tendenzialmente, parliamo di due mezze giornate alla settimana. La porta della nostra sede, in via Dante, è aperta: chiunque volesse venire a conoscerci è benvenuto”.