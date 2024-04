"Lo spot di Amica Chips è blasfemo": il rettore del Collegio interrompe la vendita

Bufera dopo la pubblicità di Amica Chips, don Andrea Cattaneo, canturino, rettore del Rotondi di Gorla Minore bandisce la vendita delle patatine a scuola.

Bufera sullo spot di Amica Chips, il rettore bandisce la vendita a scuola

Nello spot tv si vede una patatina al posto dell’ostia durante la distribuzione della Comunione in chiesa. In un secondo spot diffuso solo sui social compare anche un ulteriore passaggio, con una suora che versa le patatine nella pisside, coppa destinata a contenere le ostie consacrate, ovvero per i Cattolici il corpo di Cristo. Una pubblicità che senz’altro ha raggiunto in modo immediato lo scopo: dare scandalo e far parlare di sé. Ma nei confronti della quale il rettore ha sentito l’esigenza e il dovere di un intervento forte in chiave educativa, con una presa di posizione netta e senza compromessi, che ha mobilitato la coscienza critica di molti, con una marea di consensi e solo qualche voce fuori dal coro di approvazione.

Pubblicità blasfema