Lo “Stabat Mater” di Pergolesi in chiesa parrocchiale

Lo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi nella chiesa parrocchiale di Olgiate Comasco.

Il concerto

In vista della domenica delle Palme, un appuntamento con la musica sacra: l’esecuzione dello “Stabat Mater”, capolavoro senza tempo che unisce intensità emotiva e profonda spiritualità. Concerto programmato per la serata di venerdì 27 marzo, con inizio alle 20.45 nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano.

I protagonisti

Marina Galbusera (contralto), Daniela Marti (soprano) e Mattia Calderazzo (organista) saranno impegnati a ricreare l’intensità originale dell’opera barocca. “Lo “Stabat Mater”, scritto nel XVIII secolo – spiega Calderazzo – è un omaggio struggente alla sofferenza e all’amore di Maria ai piedi della croce. La sua melodia delicata e al contempo potente trasporta l’ascoltatore in un percorso di riflessione e partecipazione emotiva, rendendo il concerto un’esperienza unica per la Quaresima e la Settimana Santa”.

Ingresso libero

La partecipazione all’evento è a ingresso libero. “Un elemento speciale dell’esecuzione sarà la valorizzazione dello storico organo della chiesa, che con la sua maestosità e il suo timbro inconfondibile accompagnerà il coro e i solisti, amplificando l’intensità emotiva dell’opera e creando un’atmosfera suggestiva e raccolta. Ogni nota sarà un invito alla contemplazione, in un’atmosfera raccolta e suggestiva che valorizza la sacralità del momento”.