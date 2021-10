Locatelli a Mandello per i 100 anni del Santa Giovanna Antida, a Como per l'Unione Ciechi

regione lombardia

Nel pomeriggio a Como per l'anniversario dell'Unione Italiana Ciechi.

L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, la comasca Alessandra Locatelli, non si ferma. Oggi, sabato 16 ottobre 2021, due appuntamento sul lago di Como.

Locatelli in visita a Mandello del Lario

Questa mattina è stata a Mandello del Lario, in Provincia di Lecco, per partecipare all’evento di celebrazione dei 100 anni dell'Istituto Santa Giovanna Antida che ha al suo interno la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria. "È stato emozionate incontrare le suore che da sempre gestiscono questo importante punto di riferimento per le famiglie del territorio e per tutta la comunità - ha commentato l'assessore Locatelli - Grazie per il prezioso lavoro svolto al servizio dei più piccoli e per il bene superiore della loro educazione e formazione".

Nel pomeriggio invece l'assessore ha partecipato a Como ai festeggiamenti per i 101 anni dalla fondazione dell UIC Nazionale e dei 75 della sezione comasca dell'Unione Italiana Ciechi.