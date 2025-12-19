L’omaggio della città a Giancarlo Puecher

Cerimonia con le autorità e gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Erba: deposizione delle corone al luogo in cui fu ucciso, al largo a lui intitolato e al monumento di fronte all’istituto comprensivo

Discorsi ufficiali in sala consiliare

Si è svolta questa mattina, venerdì 19 dicembre, la cerimonia di commemorazione dell’82esimo anniversario del sacrificio di Giancarlo Puecher.

Le autorità e una rappresentanza dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado cittadina – intitolata proprio a Puecher – hanno posato corone al monumento intitolato al martire della Resistenza al cimitero maggiore, in largo Puecher e al monumento posto di fronte alla scuola.

Poi in sala consiliare si sono tenuti i discorsi ufficiali alla presenza dell’assessore di Erba Alessio Nava e del sindaco di Lambrugo Flavio Mauri.

“Credeva fermamente nella libertà”

L’assessore Nava si è rivolto ai ragazzi presenti in aula consiliare:

“Vorrei parlare a voi del Puecher ragazzo. Lo si immagina sempre come un uomo, in realtà era giovanissimo. Credeva fermamente nella libertà e non si è voluto piegare, portando avanti i suoi valori fino alla fine. Noi oggi diamo per scontato il suo sacrificio, ma la nostra libertà deriva proprio da quel coraggio”.

L’invito a difendere quei valori è arrivato anche dal sindaco Mauri:

“Oggi sembra strano, ma dovete mantenere sempre coerenza e difesa dei valori”.

Una mostra sulla Resistenza di Erba e dell’Erbese

La senatrice Erica Rivolta, che è anche consigliere comunale a Erba, ha illustrato la mostra che l’Amministrazione comunale ha intenzione di preparare, proprio in ricordo della Resistenza e dei suoi protagonisti a Erba e nell’Erbese:

“Sono stati trovati documenti importantissimi. Tra questi anche un foglio con tutto l’organigramma del battaglione Puecher: se fosse arrivato nelle mani sbagliate, io e tantissimi altri non saremmo qui. Vogliamo omaggiare quei giovani, che allora avevano deciso di fare una scelta importante nella normalità della loro vita”.

Cerimonia anche con l’Anpi questa sera

A commemorare l’82esimo anniversario della fucilazione di Giancarlo Puecher ci sarà anche l’Anpi provinciale che si terrà questa sera.

Ecco il programma: