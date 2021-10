Lombardia zona bianca, Fontana: "Numeri incoraggianti. Determinanti le prossime settimane"

La Lombardia resta ancora in zona bianca

La Lombardia si conferma in zona bianca e a rischio basso.

“Dal monitoraggio settimanale della Cabina di Iss e Ministero della Salute – spiega il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – arrivano dati confortanti”.

La situazione negli ospedali lombardi

Rispetto alla scorsa settimana scendono infatti sia il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, dal 7 al 6%, che l’incidenza sui 100.000 abitanti che passa da 30 a 26. Stabile quello delle terapie intensive al 4%. Secondo i dati di ieri i malati ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono 57 (1 in meno), mentre i reparti ordinari ospitano nel complesso 380 degenti (4 in meno),