L'onorevole Frassinetti in visita a La Nostra Famiglia

L'onorevole Paola Frassinetti ha visitato ieri, 18 marzo 2024, l'Istituto comprensivo di Bosisio Parini presso l'Associazione La Nostra Famiglia.

Dopo il coffee break di benvenuto preparato dagli alunni del Centro di Formazione Professionale, il tour della Sottosegretaria all’Istruzione e al Merito con delega all’inclusione ha toccato la scuola dell'infanzia, la primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola ospedaliera, dove il percorso didattico di ogni bambino si affianca a quello riabilitativo e dove la dimensione scolastica si affianca a quella di cura.

Ad accogliere l’onorevole è stata la Direttrice Generale Regionale della Nostra Famiglia Francesca Pedretti, che ha affermato:

“Questa visita è per noi molto importante perché caratterizza il nostro percorso di inclusione dei bambini con disabilità: un cammino che oltre alla dimensione sanitaria e sociosanitaria richiede una forte presa in carico della dimensione scolastica e quindi una didattica speciale, innovativa e inclusiva”.

L'intervento del Direttore sanitario Massimo Molteni

"La Nostra Famiglia accoglie bambini che crescono, diventano ragazzi e devono poter svolgere nella loro quotidianità le attività di tutti i ragazzi e di tutti i bambini. Bisogna far sì che i loro desideri e i loro sogni possano essere incanalati insieme a quelli di tutti gli altri, per abitare e vivere nel nostro contesto sociale e storico - ha sottolineato - In questo percorso è fondamentale avere una stretta sinergia tra chi conosce gli aspetti più psicologici e chi conosce meglio gli aspetti educativi e didattici, il tutto all’interno di una cornice di senso che è data dalla conoscenza del funzionamento, che a volte è particolare. Ogni bambino si porta dietro un universo mondo: ecco, tutti insieme dobbiamo lavorare per fare in modo che anche questi ragazzi al pari di tutti gli altri possano avere dei sogni e che siano realizzabili”.

La sottosegretaria Frassinetti è stata accolta anche dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini Orsola Moro.

“Sono grata all’onorevole di aver accettato il nostro invito. E’ stato molto toccante perché una persona con grandi responsabilità a livello nazionale e all’interno del Governo ha saputo mettersi allo stesso livello dei bambini, giocando con loro, interagendo. La visita ci ha offerto l’occasione di presentare un quadro della preziosa attività scolastica che gli insegnanti fanno quotidianamente con i bambini”.

Presenti anche il sindaco di Bosisio Parini Andrea Colombo, Paolo Mauri dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, la presidente dell'Associazione Genitori Daniela Maroni e, per La Nostra Famiglia, la Coordinatrice del Team CDC Primaria Chiara Pozzi, la Referente Ufficio Regionale Istruzione e Formazione Professionale per l'Inclusione Stefania Segato, la coordinatrice del team CDC Secondaria Enrica Milani, la responsabile Comunicazione Interna e Qualità della vita Laura Baroffio.

Le parole dell'onorevole

“Come Ministero il nostro obiettivo è garantire a tutti la continuità educativa e l’assistenza sul piano didattico e il tema dell’inclusione scolastica dei bambini con disabilità attraverso una didattica speciale e innovativa rappresenta per noi una priorità. Qualsiasi persona ha diritto all’inclusione: io credo che questo sia il senso vero del nostro servizio, la stella polare che ci deve guidare. Sono a disposizione al Ministero per raccogliere qualsiasi istanza fosse necessario portare avanti ma soprattutto porterò sempre nel cuore questa giornata”.

E ancora:

“Ho potuto constatare direttamente l’eccellenza di questo luogo così inclusivo e all’avanguardia, dove si coniugano esperienza, professionalità e anche grande umanità. Mi ha colpito la vicinanza con le famiglie, l’alleanza scuola, famiglia e ospedale. E’ tangibile il sollievo delle famiglie nel sapere che i loro bambini sono affidati a una struttura così seria. Mi ha colpito anche la visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati in ospedale per patologie importanti e la loro volontà di continuare la scuola proprio come collegamento alla loro realtà e al loro futuro. Faccio i miei complimenti al personale medico, al personale di assistenza, ai pedagogisti e agli insegnanti che danno a ogni bambino la possibilità di esercitare il diritto allo studio, che è fondamentale in ogni fase della vita dei nostri giovani”



A prendere poi la parola è stata Michela, mamma della 12enne Emma che frequenta La Nostra Famiglia dalla scuola dell'infanzia.

“Lascio qui ogni giorno la cosa più preziosa che ho al mondo. Qui ho trovato quello che cercavo: Emma viene volentieri, è seguita come a casa, con tutto l’amore che un genitore può dare. Capisco che è felice, la serenità si vede anche se non parla”.