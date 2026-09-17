L’open day della banda

Come ogni anno l’arrivo dell’autunno coincide per il Corpo musicale «Giuseppe Verdi» di Fino Mornasco con l’inizio delle lezioni del corso allievi.
Per questo il sodalizio guidato da Mino de Grandis ha organizzato il tradizionale open day, un’occasione per conoscere da vicino questa realtà presente sul territorio da 130 anni.
L’open day
Spiega Cristian Rullo, segretario del Corpo musicale:
«Come tutti gli anni organizziamo un open day nel quale presentiamo la banda e lasciamo poi spazio agli insegnanti che presentano i vari strumenti».
L’open day si terrà sabato 19 settembre, dalle 15 alle 18 nelle sede in via Trieste 1 e l’obiettivo è chiaro: trovare nuovi allievi per il sodalizio.
«Servirà a raccogliere eventuali interessamenti e prendere contatti. Successivamente chi vorrà iniziare il corso allievi verrà ricontattato per concordare il mese di prova gratuito».
Le prove verranno fatte subito con lo strumento, che verrà fornito in comodato d’uso gratuito alla prima lezione di prova:
«Se poi si conferma l’interesse a entrare a far parte del corso allievi, lo strumento poi rimarrà in comodato d’uso gratuito».
Il corso allievi
L’open day di sabato prossimo darà il via alle prossime iniziative della banda di Fino Mornasco. Successivamente, infatti, riprenderanno i corsi degli allievi. Al momento sono circa una trentina:
«Cerchiamo sempre di potenziare i corsi e avere sempre nuove leve, sia per diffondere la cultura musicale e sia perché il corso è il vivaio al quale attingiamo poi per avere sempre musicisti in banda. Il nostro corso allievi è vivo, così come lo è la nostra banda, che ha ormai 130 anni di storia».
I corsi si terranno dal lunedì al sabato, con orari da concordare con i cinque insegnanti. Tutti sono i benvenuti. Conclude Rullo:
«Abbiamo qualche allievo di clarinetto in meno e ci piacerebbe trovarne qualcuno che voglia suonare questo strumento».
Per informazioni si può contattare su WhatsApp il 338.9064012 oppure scrivere a info@bandafinomornasco.com.