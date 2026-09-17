L’open day della banda

Come ogni anno l’arrivo dell’autunno coincide per il Corpo musicale «Giuseppe Verdi» di Fino Mornasco con l’inizio delle lezioni del corso allievi.

Per questo il sodalizio guidato da Mino de Grandis ha organizzato il tradizionale open day, un’occasione per conoscere da vicino questa realtà presente sul territorio da 130 anni.

Spiega Cristian Rullo, segretario del Corpo musicale:

L’open day si terrà sabato 19 settembre, dalle 15 alle 18 nelle sede in via Trieste 1 e l’obiettivo è chiaro: trovare nuovi allievi per il sodalizio.

Le prove verranno fatte subito con lo strumento, che verrà fornito in comodato d’uso gratuito alla prima lezione di prova:

L’open day di sabato prossimo darà il via alle prossime iniziative della banda di Fino Mornasco. Successivamente, infatti, riprenderanno i corsi degli allievi. Al momento sono circa una trentina:

«Cerchiamo sempre di potenziare i corsi e avere sempre nuove leve, sia per diffondere la cultura musicale e sia perché il corso è il vivaio al quale attingiamo poi per avere sempre musicisti in banda. Il nostro corso allievi è vivo, così come lo è la nostra banda, che ha ormai 130 anni di storia».