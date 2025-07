L’opera lirica di Giuseppe Verdi va in scena alla Residenza San Giovanni

opera white

Il teatro entra nella RSA di Asso grazie al progetto Opera White, in collaborazione col Teatro Sociale di Como.

Per il secondo anno alla Residenza San Giovanni di Asso è tornato il progetto "Opera white", promosso dalla piattaforma Opera Education: obiettivo offrire agli anziani istituzionalizzati un percorso didattico-musicale con professionisti del mondo del teatro e della musica.

Ospiti attori per un giorno

Lunedì 21 luglio, la rsa assese ha ospitato la messa in scena di Falstaff, l’ultima opera lirica di Giuseppe Verdi, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto Opera White, promosso dalla piattaforma Opera Education. Questa attività favorisce la socializzazione tra le persone anziane di una stessa comunità, di cui aiuta a stimolare e preservare anche le facoltà cognitive e mnemoniche, per mezzo dell’ascolto e della memorizzazione dei brani. La musica, inoltre, influisce positivamente sul benessere emotivo e psicologico, infondendo gioia e riducendo il senso di solitudine.

La Residenza San Giovanni ha pertanto rinnovato la collaborazione per il secondo anno consecutivo, credendo fortemente nei benefici di questo progetto per la qualità della vita dei propri ospiti. La messa in scena di Falstaff rappresenta la fine di un viaggio alla scoperta della musica lirica intrapreso nel corso degli ultimi mesi, durante i quali gli ospiti hanno preso parte a dei laboratori di musicoterapia e canto corale per apprendere e provare insieme i canti dell’opera.

Nel corso dello spettacolo, infatti, gli ospiti hanno interagito direttamente con gli attori, non costituendo soltanto un pubblico di spettatori, ma entrando all’interno della scena, al fianco degli attori sul palco.

“Anche quest’anno, gli ospiti si sono mostrati entusiasti e soddisfatti del progetto, che li ha portati a fortificare i legami tra di loro con la musica come elemento di unione - dichiara Eleonora Elli, direttrice della Residenza San Giovanni - Continueremo a mettere in pratica i preziosi insegnamenti appresi durante questo percorso, a cui ha partecipato anche il nostro personale, per permettere agli Ospiti di poter vivere altri momenti speciali come questo”.