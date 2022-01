in edicola

La scultura Fokker è un aereo interamente realizzato in marmo, unico al mondo.

Abele Vadacca, scultore e pittore con atelier a Bellagio, che nel silenzio del suo laboratorio interrotto solo dal rumore dello scalpello che batte il marmo, studia e crea opere uniche.

L'opera "nascosta" di Abele Vadacca

Conosciuto a livello internazionale, se volessimo associargli una «firma» sarebbe la piuma: proprio questa racchiude infatti la filosofia artistica di Abele e si ritrova in moltissime delle sue opere. Nel suo atelier sono esposti lavori in marmo, bronzo, oro, terracotta ma anche dipinti e opere grafiche dove la natura la fa da padrona. Nel laboratorio di Abele, però, è nascosta un’opera molto particolare e che attende di essere esposta al pubblico: l’areo in marmo «Fokker».

Un tributo non tanto alle armi che sono state utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale, tra cui appunto questo aereo "terribile e allo stesso tempo meraviglioso", ma alla scienza umana e al progresso ingegneristico.

