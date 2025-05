L’oratorio ha bisogno di fondi per la festa

Servono fondi per la festa d’estate: l’oratorio di Socco, a Fino Mornasco, fa un appello ai finesi e alle aziende del territorio.

Quella che si svolgerà il prossimo luglio sarà la dodicesima edizione della Festa d’estate e si terrà dall’11 al 13 e dal 18 al 20 luglio. SPiega Lucia Broggi, una dei circa 40 volontari che si occupano della festa dell’oratorio di Socco:

L’idea è dunque quella di organizzare un "Immersive Summer Country Day" per sabato 12 luglio con la scuola di ballo Chaltrones:

"Si tratta di un grande evento per la scuola, ma anche per l’oratorio. Sarà una giornata dedicata al country, dalle 10 del mattino fino a mezzanotte e prevediamo la partecipazione di circa 300 persone".

Per questo sarà necessario adeguare la struttura. Spiega la volontaria:

"Avremo bisogno di una pista più grande e coperta e dovremo noleggiare la struttura. Inoltre, per la festa, il cui ricavato andrà alla parrocchia e all’oratorio, dovremo anche sistemare il piano sicurezza e dovremo attuare degli interventi di muratura che poi saranno utili anche in futuro".

Da qui la necessità di reperire fondi:

I volontari si appellano quindi ai loro concittadini. E in loro aiuto è sceso in campo anche don Teresio Barbaro, parroco di Fino Mornasco. Il religioso, ha infatti scritto una lettera a garanzia della veridicità delle richieste delle volontarie che stanno chiedendo fondi. Ecco un estratto:

"E’ in fase di organizzazione la Festa d’estate 2025 presso la Parrocchia di Santa Maria Immacolata di Socco. Grazie al contributo operativo di un gruppo di volontari si è costituito da tempo un Comitato Festa. Le volontarie sono autorizzate dal Comitato Festa e da me a presentare questa lettera di richiesta per un contributo economico per patrocinare la festa stessa".