Lorenzo Pestuggia in concerto: viaggio nella storia dell’organo

Quarant’anni della Cooperativa sociale Istituto San Vincenzo: concerto speciale ad Albese. L’appuntamento è per sabato 18 aprile alle 20.30.

In chiesa

La chiesa di Albese ospiterà un concerto d’organo d’eccezione nell’ambito delle celebrazioni per i quarant’anni della Cooperativa Sociale

Istituto San Vincenzo. Protagonista della serata sarà Lorenzo Pestuggia, organista titolare del Duomo di Como e “Maestro di musica” della Cattedrale, che condurrà il pubblico in un affascinante percorso musicale attraverso quattro secoli di storia dell’organo.

Il concerto propone un repertorio ricco e variegato che spazia dal Cinquecento al Novecento, toccando i grandi compositori della letteratura organistica europea e valorizzando anche autori del territorio comasco: Girolamo Frescobaldi (1583-1643): Capriccio sopra la bassa Fiamenga, Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fantasia e fuga in la minore (BWV 561), Giuseppe Gherardeschi (1759-1815): Rondò in sol maggiore,Vincenzo Petrali (1830-1899): Versetto per il Gloria n. 2, Johannes Brahms (1833-1897): Es ist ein Ros’ entsprungen op. 122,Anonimo comasco (Sec. XVI): Toccata per l’organo del II tono, Francesco Pasquale Ricci (1732-1817): Siciliana, Marco Enrico Bossi (1861-1925): Fanfara ed Entrata pontificale, Luigi Picchi (1899-1970): Adagio all’antica (1935) e Finale (1926).

Lorenzo Pestuggia, nato a Como nel 1973, è una delle figure di spicco nel panorama organistico e musicale liturgico italiano. Formatosi presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e diplomato in varie discipline presso i Conservatori di Como, Novara e Brescia, ha conseguito il magistero in Canto Gregoriano e Musica Sacra. Dal 2013 ricopre il prestigioso incarico di “Maestro di musica” del Duomo di Como, dove svolge le funzioni di organista titolare, conservatore dell’archivio musicale e principale collaboratore del maestro di Cappella. È inoltre membro delle commissioni liturgiche della Diocesi e della Cattedrale di Como. Come compositore,

Pestuggia si è distinto particolarmente nella musica liturgica, vincendo nel 2006 il premio speciale “Lo Polito” al Concorso Nazionale di composizione sacra corale “Iconavetere” di Foggia. Ha composto inni per canonizzazioni e beatificazioni e collabora stabilmente con l’Ufficio Liturgico Diocesano. Il concerto rappresenta un momento di grande valore culturale e spirituale all’interno del percorso di

celebrazioni dei quarant’anni dell’Istituto San Vincenzo.