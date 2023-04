L’ospedale Fatebenefratelli cerca cardiologi e ginecologi. E’ proprio di questi giorni l’avviso di due nuovi concorsi per specialisti e specializzandi in Cardiologia e Ostetricia e Ginecologia.

Sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia, sezione avvisi e concorsi numero 13 del 29 marzo 2023 sono stati infatti pubblicati i concorsi pubblici per 3 dirigenti medici di Cardiologia e 2 dirigenti medici di Ostetricia e Ginecologia, di cui il nosocomio cittadino ha urgente bisogno per allargare adeguatamente il proprio organico a servizio dell’utenza. Dal 28 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sarà possibile presentare le domande. E’ possibile avere ulteriori dettagli e tenere monitorata la situazione anche attraverso il sito e la pagina Facebook dell’ospedale Sacra Famiglia.

"Il bisogno di personale c’è ed è forte – ha sottolineato il direttore sanitario dell’ospedale Fatebenefratelli erbese, Pierpaolo Maggioni – Per cui speriamo magari di riuscire a trovarne anche di più. Questi sono i numeri indispensabili".

