L’ospedale si dota di una Tac di ultima generazione

Un importante passo avanti per il miglioramento della diagnostica e dell'assistenza ai pazienti

Immagini di qualità a tempi ridotti

Grandi novità all'Ospedale di Erba: è pienamente operativa la nuova Tac di ultima generazione, che rappresenta un importante passo avanti per il miglioramento della diagnostica e dell’assistenza ai pazienti. Grazie a questa innovativa apparecchiatura, sarà possibile ottenere immagini di altissima qualità in tempi ridotti, migliorando così la precisione diagnostica e l’efficienza del servizio. La nuova Tac "Philips Incisive Ct" rappresenta un'evoluzione significativa nel campo della tomografia computerizzata, combinando tecnologie avanzate con un'attenzione particolare alla sostenibilità economica e all'ottimizzazione del flusso di lavoro. Questo sistema Tac è progettato per offrire immagini di alta qualità con una riduzione della dose di radiazioni, migliorando l'esperienza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari.

Più comfort per il paziente, riducendo l'ansia

Il tunnel ampio e il tavolo ergonomico garantiscono maggiore comfort per il paziente, riducendo l'ansia e facilitando l'acquisizione delle immagini. Le scansioni rapide riducono i tempi di esame garantendo migliore sicurezza per pazienti (pediatrici e adulti), con protocolli personalizzabili per ogni esigenza clinica. Per massimizzare le potenzialità della "Incisive Ct" è stata integrata la workstation IntelliSpace, una piattaforma avanzata di visualizzazione e analisi delle immagini rendendo disponibile sul territorio una tecnologia avanzata, efficiente e sostenibile.

Nuovi esami possibili grazie all'avanzata tecnologia

Le novità più importanti, sono la possibilità di effettuare ulteriori esami: la Cardio Tc, che consente un'analisi dettagliata delle arterie coronarie attraverso immagini ad alta risoluzione, offrendo una valutazione accurata di stenosi e placche aterosclerotiche; e la Colon Tc virtuale, un esame diagnostico non invasivo che utilizza la tomografia computerizzata per ottenere immagini dettagliate del colon, permettendo di rilevare polipi e altre anomalie senza la necessità di una colonscopia tradizionale.

Un investimento che rappresenta un significativo progresso

Soddisfatto il dottor Alessandro De Iuliis, primario di Radiologia:

"La nuova Tac offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore velocità di acquisizione delle immagini, una migliore qualità nella rilevazione di patologie complesse e una miglior modulazione della dose radiante con conseguente riduzione di radiazioni per i pazienti. Questo investimento tecnologico rappresenta un significativo progresso per l'ospedale e per l'intera comunità, garantendo un servizio più efficace con un consensuale ampliamento dell'offerta diagnostica. I software applicati di visualizzazione e analisi delle immagini permetteranno inoltre di poter rispondere con maggior sicurezza e precisione ai quesiti diagnostici dei colleghi ospedalieri e dei medici del territorio".

"Un traguardo fondamentale per il nostro ospedale"

Anche Vincenzo Trovato, direttore generale dell’Ospedale di Erba, ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo della nuova macchina: