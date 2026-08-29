Lotta alla povertà alimentare: la convenzione

Rinnovato lo schema di convenzione tra il Comune di Cadorago e il Banco di Solidarietà di Como per rafforzare il sostegno alimentare alle famiglie residenti e in condizioni di difficoltà economica.

Il progetto

La convenzione avrà una durata triennale, dal 1° settembre 2026 fino al 31 agosto 2029. «L’obiettivo è garantire un aiuto concreto e continuativo per i bisogni primari essenziali, valorizzando al tempo stesso il lavoro di rete tra istituzioni e realtà solidaristiche del territorio – ha detto l’assessore, Domenica Condello – Si tratta di una collaborazione che il Comune porta avanti da tempo e che viene ora disciplinata in modo più puntuale». Il Comune segnala al Banco le famiglie in stato di indigenza (5, per un totale di 12 persone), comunica eventuali variazioni della loro situazione economica, e contribuisce a diffondere le iniziative del Banco sensibilizzando la cittadinanza sul bisogno alimentare e la lotta allo spreco. L’Amministrazione inoltre ha previsto di stanziare un contributo di 500 euro all’anno per l’acquisto di alimenti per le famiglie assistite. Il Banco di Solidarietà di Como, invece, prende in carico e assiste le famiglie segnalate, compatibilmente con la disponibilità di volontari e di risorse alimentari, distribuisce una volta al mese gli alimenti alle famiglie e mantiene il monitoraggio con il Comune sul servizio. «Nessuna comunità è davvero tale se lascia solo chi non riesce a garantire alla propria famiglia il necessario: con questa convenzione Cadorago rinnova la volontà di trasformare la solidarietà in un impegno concreto e continuativo», ha concluso Condello.