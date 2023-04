Lotta allo spaccio, Candiani: "Pronte tre squadre degli Squadroni Eliportati"

Lotta allo spaccio nella zona dell'alto Varesotto fino a Tradate, Appiano Gentile e la Bassa Comasca. "Pronte tre squadre degli Squadroni Eliportati", ha spiegato il deputato leghista Candiani.

Ad annunciarlo è il deputato della Lega Stefano Candiani.

“Lo Stato é in prima linea nella lotta allo spaccio. Questo il segnale che abbiamo voluto dare interloquendo assieme al collega Andrea Pellicini con il prefetto e i sindaci della zona dell’alto varesotto fino a Tradate, Appiano Gentile e basso comasco. In questo versante di nord Italia, a ridosso del confine con la Svizzera, caratterizzato da fitti boschi e terreni impervi, i fatti di criminalità legati allo spaccio di droga sono purtroppo all’ordine del giorno e alcuni episodi hanno notevolmente allarmato. Per questo occorre assicurare il massimo impegno e supporto alle forze dell’ordine impegnate sul territorio. Ne abbiamo discusso nelle scorse settimane con i sindaci e con il sottosegretario al ministero dell’Interno Molteni, e ho interessato del problema i ministri Giorgetti e Crosetto, riscontrando massima attenzione. All’esito di questi confronti, ho avuto conferma stamane che in supporto alle forze dell’ordine già presenti sul territorio varesotto, saranno impiegati, in via straordinaria, 3 Squadre degli Squadroni Eliportati Cacciatori dei Carabinieri, unità altamente specializzate nel controllo di aree impervie e boscose. Esprimo quindi soddisfazione per questo risultato: non faremo mai un passo indietro nella lotta a ogni forma di criminalità e illegalità”.