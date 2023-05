Giocata fortunata quella del 29 aprile per la Lombardia e per la provincia di Como. Il nostro territorio, dopo un periodo di vittorie a secco, torna a vincere al Lotto e lo fa a Oltrona San Mamette.

Lotto: colpo a Oltrona San Mamette, vinti 16mila euro

Un totale di 35mila euro vinti in quel 29 aprile, di cui 16mila proprio nel Comasco, a Oltrona San Mamette, dove un giocatore ha centrato ben sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Nel resto della Lombardia si segnalano due vincite da 9.750 euro ciascuna, una a Milano e una a Sondalo, in provincia di Sondrio, entrambe con tre ambi e un terno.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 378 milioni in questo 2023.