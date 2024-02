Lotto: doppio ambo a Bulgarograsso, vinti 15mila euro

La Lombardia è stata la grande protagonista delle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto grazie a diverse vincite che sono finite nella Top 10 dei concorsi in questione. Una su tutte quella di Bulgarograsso dove sono stati centrati due ambi identici sulla ruota di Roma.

I numeri

La vincita è arrivata con i numeri 10 e 14 ed è valsa 7.500 euro per ciascun ambo. La vincita totale ammonta quindi a 15mila euro.

Le altre vincite

La vincita singola più alta realizzata in questa estrazione è stata registrata a Castellanza, in provincia di Varese, grazie ad un terno sulla ruota di Bari da 13.500 euro, a fronte di una spesa di soli 3 euro. E' quanto riporta l'agenzia di stampa 'Agimeg'.

Al 10eLotto

Gloria anche al 10eLotto dove un fortunato giocatore di Rota d'Imagna, in provincia di Bergamo, ha centrato un '9' da 20.000 euro nella Modalità Frequente, quella che si gioca ogni 5 minuti. A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, sono stati vinti 10mila euro. Infine, a Casorate Primo, in provincia di Pavia, è stato centrato un '7' da 8.000 euro.